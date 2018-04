Saara Aallon vaikea valinta: Tiputti lopulta Muurlan 6G-yhtyeen X Factorista

– Tämä on hankala tilanne siksi, että te olette molemmat kukkaan puhkeamassa, Saara Aalto totesi lähetyksessä, ja kertoi pitkän vääntelyn ja pohdinnan jälkeen pudottavansa 6G:n.

Raid Amiri, Tika Liljegren, Hanna-Maaria Tuomela ja Henri-Aleksi Pietiläinen jatkavat taistelua X Factor -kilpailun voitosta tulevina sunnuntai-iltoina.

6G-yhtyeessä vaikuttavat laulaja Matias Haikonen, kosketinsoittaja Niklas Korhonen, basisti Tino Nieminen, kitaristi Aleksi Lehtinen ja rumpali Jere Nieminen. Parhaillaan armeijan harmaissa viihtyvä Niklas on 19, kaikki muut ovat 21-vuotiaita.

– Kilpailu on ehdottomasti kasvattanut meitä. Kaikki on nyt meistä itsestämme kiinni. Tärkeintä ei ole voitto, vaan se, että osaamme hyödyntää kaiken sen, minkä tätä kautta olemme saamme, laulaja jatkaa tukevasti jalat maassa, nuoret kertoivat SSS:n haastattelussa huhtikuun alussa.