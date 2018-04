Saara Aalto lupaa mieleenpainuvan euroviisushow’n: ”On kiva ottaa riskejä, kävi miten kävi pisteissä”

Suomen euroviisuedustaja Saara Aalto vakuuttaa, että Monsters-kappaleen yhteydessä on luvassa mieleenpainuva esitys Lissabonissa. Yle on jo aiemmin vahvistanut, että kritiikkiäkin saanut lavashow on muuttunut täysin entisestä.

– Kerran kun euroviisulavalle mennään, niin tehdään nyt jotain sellaista, mitä ei ole tehty aikaisemmin – joka jää myös tietyllä tavalla elämään, kuvaili Aalto lauantaina STT:lle Helsingissä.

Euroviisut pidetään Portugalissa ensi kuun alkupuolella. Suomi esiintyy ensimmäisessä semifinaalissa reilun viikon päästä tiistaina 8. toukokuuta. Euroviisujen finaali käydään Lissabonissa lauantaina 12. toukokuuta.

Aalto aikoo ottaa ilon irti esiintymislavasta. Hänen mukaansa artisti ehtii istua ja laulaa pianon takana vaikka koko loppuelämänsä.

– Tuollainen lava ja on mahdollisuus tehdä iso show, niin aion sen tehdä. Kävi miten kävi pisteiden laskussa, niin mielestäni on kivempi ottaa riskejä, Aalto sanoi.

Lissaboniin maanantaina

Portugalissa Suomen esitystä varten on tehty suurta lavarakennelmaa, joka ei Aallon mukaan ollut valmis vielä muutama päivä sitten. Artisti itse matkustaa Portugaliin maanantaina eli noin viikkoa ennen semifinaaliesitystä. Edessä ovat heti harjoitukset.

Suomen euroviisuesityksessä on Aallon lisäksi mukana kolme taustalaulajaa ja kaksi tanssijaa. Esitystä on jo valmisteltu Portugalissa varalaulajien ja varatanssijoiden voimin.

– Näen jo sen, että tästä tulee sikahieno, mutta se (esitys) ei ole vielä valmis. Nyt vaan pitää toivoa, että he ovat maanantaina saaneet asiat valmiiksi ja valot kuntoon ja kaikki, sanoi Aalto ennen fanitapaamistaan STT:lle.

Lauantaina iltapäivällä helsinkiläisen kauppakeskuksen lehtereille ja alatasolle oli pakkautunut suuri määrä Saara Aallon faneja ja muita kiinnostuneita ohikulkijoita.

Forumin kauppakeskuksessa pidetyssä fanitapaamisessa Aalto kertoi muun muassa euroviisutunnelmistaan sekä perjantaina ilmestyneestä levystään. Lisäksi artisti jakoi nimikirjoituksia ja asettui kuviin faniensa kanssa.

STT

Kuvat: