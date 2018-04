Sairaalahoidossa ollut Yhdysvaltain ex-presidentti George H. W. Bush on päässyt pois tehohoidosta ja on toipumassa, kertoo hänen toimistonsa. Bush joutui sunnuntaina sairaalaan pian sen jälkeen, kun hänen vaimonsa Barbara Bush kuoli.

Ex-presidentti joutui sairaalaan vereen levinneen infektion takia. Bushilla on jo vuosia ollut Parkinsonin tauti, jonka takia hän ei pysty kävelemään.

STT

Kuvat: