Sairaalasta päässyt Julija Skripal viety salaiseen paikkaan – Venäjä perää todisteita, että Skripal saa toimia vapaasta tahdostaan

Britanniassa myrkytetyn ex-kaksoisagentin Sergei Skripalin tytär Julija, 33, on päässyt pois sairaalasta, vahvistivat viranomaiset tiistaina. BBC:n mukaan Julija Skripal pääsi sairaalasta maanantaina ja hänet on viety salaiseen turvapaikkaan.

– Hänen hoitonsa ei pääty tähän, mutta tämä on merkittävä virstanpylväs. Sergei Skripal, 66, toipuu tytärtään hitaammin, mutta toivoaksemme myös hän pääsee aikanaan sairaalasta, sanoi Salisburyn sairaalan johtoon kuuluva Christine Blanshard.

Molemmat potilaat ovat Blanshardin mukaan reagoineet hyvin tarjottuun hoitoon, vaikka ovatkin toipumisessaan eri vaiheessa. Sergei Skripal ei kuitenkaan enää ole kriittisessä tilassa.

Blanshardin mukaan Julija Skripal on toivonut yksityisyyttä.

Venäjän suurlähetystö onnitteli

Venäjän Lontoon-suurlähetystö onnitteli Julija Skripalia tämän toipumisesta.

– Silti tarvitsemme kiireesti todisteita siitä, että se, mitä hänelle tehdään, tehdään hänen omasta vapaasta tahdostaan, suurlähetystö tviittasi.

Lähetystön mukaan Skripaleiden salainen sijoitus ilman yhteyttä perheeseen voidaan nähdä ”sieppauksena tai ainakin pakkoeristämisenä”.

Isä ja tytär löydettiin runsas kuukausi sitten myrkytettyinä puistosta Salisburyssa. Britannia syyttää myrkkyiskusta Venäjää, joka on torjunut syytökset. Hyökkäys Skripaleita vastaan on johtanut 150 venäläisen diplomaatin karkotuksiin eri maista, ja Venäjä puolestaan on ryhtynyt vastavuoroisiin karkotuksiin.

Brittilehdille vuodettujen tietojen mukaan myrkytyksessä käytetyn Novitshok-aineen epäillään olleen peräisin Moskovan kaakkoispuolella Shihanin kaupungissa sijaitsevasta laitoksesta. Britannian puolustusvoimien testilaboratorio ei ole pystynyt varmistamaan myrkyn alkuperää, mutta pitää todennäköisenä, että sen taustalta löytyy valtiollinen toimija.

Skripalit olivat molemmat ensin koomassa hyökkäyksen jälkeen, ja heidän mahdollisuuksiaan selvitä pidettiin heikkoina.

Britannian ulkoministeri Boris Johnson kutsui tiistaina tietoa Julija Skripalin sairaalasta pääsystä hienoksi uutiseksi.

http://www.bbc.com/news/uk-43710126

STT

