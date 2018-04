Saksalainen syyttäjä haluaa luovuttaa Puigdemontin Espanjaan

Syyttäjäviranomainen saksalaisessa Schleswig-Holsteinin osavaltiossa on päättänyt anoa lupaa luovuttaa Katalonian syrjäytetty aluejohtaja Carles Puigdemont Espanjaan, kirjoittaa Süddeutsche Zeitung. Seuraava askel on, että saksalainen tuomioistuin ottaa kantaa asiaan.

Saksan poliisi otti Puigdemontin kiinni reilu viikko sitten tämän saapuessa Tanskasta Saksaan. Hän on istunut vangittuna siitä lähtien.

Espanja on antanut Puigdemontista kansainvälisen pidätysmääräyksen ja luovutuspyynnön syyttäen tätä muun muassa kapinan lietsomisesta. Hän saattaa saada Espanjassa jopa 25 vuoden vankeustuomion.

STT

Kuvat: