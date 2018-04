Saksalaisoikeus päästi Puigdemontin vapaaksi takuita vastaan

Saksalainen tuomioistuin on päästänyt katalaanijohtaja Carles Puigdemontin vapaaksi takuita vastaan, kertovat useat saksalaiset tiedotusvälineet. Päätöstä hänen luovutuksestaan Espanjaan ei kuitenkaan vielä ole tehty.

Puigdemont pääsi vapaaksi 75 000 euron takuita vastaan.

Oikeus päätti, ettei Puigdemontia luovuteta Espanjan kapinointisyytteiden vuoksi, koska Saksan laki ei tunnista sellaista rikosnimikettä. Oikeus kuitenkin harkitsee nyt luovutetaanko hänet lievempien korruptiosyytteiden vuoksi, kertoo muun muassa Deutsche Welle. Oikeuden mukaan Puigdemontin pakeneminen on epätodennäköisempää, koska häntä tutkitaan lievemmästä rikoksesta.

Toissapäivänä Schleswig-Holsteinin osavaltion syyttäjäviranomainen anoi korkeimmalta aluetuomioistuimelta määräystä Puigdemontin luovuttamista varten. Saksan poliisi otti Puigdemontin kiinni sunnuntaina 25. maaliskuuta tämän saapuessa Tanskasta matkallaan Suomesta Belgiaan. Asianajajansa mukaan Puigdemont ei aio hakea turvapaikkaa Saksasta.

Espanja on antanut Puigdemontista kansainvälisen pidätysmääräyksen ja luovutuspyynnön syyttäen tätä muun muassa kapinan lietsomisesta.

http://www.dw.com/en/german-court-grants-bail-to-carles-puigdemont-as-extradition-on-corruption-charge-considered/a-43271576

STT

