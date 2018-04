Saksan autojätit joutuisivat Trumpin ja Kiinan kauppakiistan sijaiskärsijöiksi

Jos Kiina toteuttaa uhkauksensa ja määrää Yhdysvalloista tulevalla autotuonnille tulleja, joutuisivat saksalaiset autojätit kärsimään niistä eniten, ilmenee omaisuudenhoitoyhtiö AllianceBernsteinin tutkimuksesta.

BMW:llä ja Mercedes-Benzillä on paljon valmistusta Yhdysvalloissa. BMW:n arvioidaan vievän tänä vuonna Yhdysvalloista Kiinaan lähes 90 000 autoa, Mercedes-Benzin noin 65 000.

Sähköautovalmistaja Teslan ennakoidaan vievän 15 prosenttia tuotannostaan Kiinaan tänä vuonna, mutta muut Yhdysvalloissa valmistettavat automerkit vievät kukin Kiinaan alle 10 000 autoa vuodessa.

Amerikkalaiset BMW:t ja Mercedes-Benzit ovat valtaosaltaan isoja ja kalliita katumaastureita, joiden hinta voi nousta 20 prosenttia, jos tullit otetaan käyttöön.

Kiina on ilmoittanut suunnittelevansa tulleja, jotka koskisivat Yhdysvaltojen vientiä 50 miljardin dollarin arvosta. Presidentti Donald Trump on taas uhannut määrätä lisää tulleja, jotka koskisivat noin sadan miljardin dollarin arvoista tuontia Kiinasta

STT

Kuvat: