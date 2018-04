Saksan ja Ranskan lentoliikenne jumittaa lakkojen vuoksi – häiriöt voivat vaikuttaa myös Suomen-lentoihin

Ranskalaisen lentoyhtiön Air Francen mukaan seitsemälle päivälle ajoittuvat työnseisaukset maksavat yhtiölle yhteensä ainakin 170 miljoonaa euroa. Yhtiö on ilmoittanut peruvansa tänään neljänneksen lennoistaan. Lakkoilu jatkuu vielä huomenna.

Air France kertoo verkkosivuillaan, että se pystyy tänään lentämään noin 75 prosenttia lennoistaan. Eniten kentille jää pitkän matkan lentoja, joista yhtiö arvelee pystyvänsä lentämään 65 prosenttia.

Saksassa lentokenttätyöntekijöiden ulosmarssit aiheuttavat lentojen perumisia ja myöhästymisiä Frankfurtin, Münchenin, Kölnin ja Bremenin kentillä. Lentoyhtiö Lufthansa ilmoittaa verkkosivuillaan, että se peruu puolet päivän lennoistaan, eli yhteensä 800 lentoa. Näistä 58 on pitkän matkan lentoja.

Yhtiö arvelee peruutusten koskevan noin 90 000:ta matkustajaa.

Työntekijät vaativat palkankorotuksia. Saksassa julkisen puolen työntekijäliitot vaativat vähintään kuuden prosentin palkankorotuksia neuvotteluissa, joiden on määrä päättyä viikon päästä. Lakossa ovat myös muun muassa päiväkotien ja sairaaloiden työntekijät monissa osavaltioissa.

Myös Air Francen työntekijät vaativat kuuden prosentin palkankorotuksia.

STT

