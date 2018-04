Saksan korkein oikeus päätti sallia nettimainosten esto-ohjelmat

Saksan korkein oikeus on päättänyt, että nettimainosten esto-ohjelmat ovat laillisia. Mainoksia blokkaavien esto-ohjelmien salliminen muodostaa uhan verkossa toimivien medioiden taloudelle.

Oikeusjutun esto-ohjelmia vastaan nosti mediajätti Axel Springer, joka julkaisee levikiltään Saksan suurinta lehteä Bildiä sekä kymmeniä verkkoportaaleja.

Vastaajana oli Adblock Plus -esto-ohjelmaa myyvä yhtiö Eyeo. Avoimeen lähdekoodiin perustuvaa ohjelmaa on ladattu satoja miljoonia kertoja 10 vuoden aikana. Eyeo jakaa mainokset sallitulle valkoiselle ja kielletylle mustalle listalle sen mukaan, kuinka tungettelevia ne ovat.

Korkeimman oikeuden mukaan ohjelmisto ei loukkaa kilpailulakeja, eikä se suuntaudu suoraan Axel Springerin mainontaa vastaan.

Oikeuskäsittely alkoi yli kolme vuotta sitten.

STT

