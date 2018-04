Saksan sosiaalidemokraatit äänestävät tänään puheenjohtajastaan

Saksassa sosiaalidemokraatit (SPD) äänestävät tänään puolueelle uuden puheenjohtajan. Helmikuussa eronneen Martin Schulzin tilalle puolueen johtoon on kaavailtu Andrea Nahlesia. 150-vuotiasta puoluetta ei ikinä aiemmin ole johtanut nainen.

Puoluetta on Schulzin eron jälkeen väliaikaisesti luotsannut Hampurin pormestari Olaf Scholz.

Schulz sanoi erotessaan haluavansa helpottaa valmisteluja hallituskoalition luomiseksi liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraattien (CDU/CSU) kanssa. Sosiaalidemokraatit hyväksyivät yhteistyön kristillisdemokraattien kanssa maaliskuun alussa.

Syksyn vaalien jälkeen näytti pitkään siltä, että sosiaalidemokraattien SPD on jäämässä Saksassa oppositioon. Puolue kuitenkin pyörsi päätöksensä ja lähti neuvottelupöytään, kun kristillisdemokraattien, vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n hallitusneuvottelut olivat kariutuneet.

Saksan valtapuolueiden vaikeuksista on hyötynyt erityisesti oikeistopopulistinen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolue.

STT