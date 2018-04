Saksassa mielenosoituksia juutalaisiin kohdistuneita hyökkäyksiä vastaan

Saksassa osoitetaan tänään mieltä juutalaisiin kohdistuneita hyökkäyksiä vastaan. Suurin mielenosoitus järjestetään Berliinissä, mutta marsseja on kutsuttu koolle myös useissa muissa saksalaiskaupungeissa.

Ulkoministeri Heiko Maas korosti sanomalehti Tagesspiegelin haastattelussa, että hyökkäykset juutalaisia vastaan ovat hyökkäys kaikkia saksalaisia vastaan.

– Antisemitismistä ei saa koskaan enää tulla arkipäiväistä Saksassa, Maas sanoi.

Saksassa on viime aikoina huolestuttu äärioikeiston lisäksi myös muslimimaahanmuuttajien asenteista juutalaisia kohtaan. Viimeksi viime viikolla nuori syyrialaispakolainen kävi Berliinissä kahden juutalaismiehen kimppuun ja iski toista heistä vyöllään. Uhreilla oli päässään juutalaisten perinteiset kipa-päähineet.

Viimeaikaisten tapahtumien vuoksi Saksan juutalaisyhteisön johtaja varoitti eilen juutalaisia käyttämästä kipaa julkisilla paikoilla. Juutalaisten keskusneuvoston puheenjohtajan Josef Schusterin mukaan periaatteessa oikea vastaus olisi olla uhmakkaasti peittelemättä sitä, mitä on.

– Siitä huolimatta neuvoisin yksittäisiä ihmisiä välttämään kipan (juutalaisten päähine) käyttämistä julkisesti suurissa saksalaiskaupungeissa, Schuster sanoi radiohaastattelussa.

