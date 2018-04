Salamointia huhtikuussa Salon seudulla – ei harvinaista, sanoo ukkostutkija

Lauantain vastaisena yönä on nähty salamointia eri puolilla Salon seutua. Ursan havaintojärjestelmä Taivaanvahtiin on kirjattu salamahavaintoja ainakin Kemiönsaaresta ja Sauvosta.

Liedossa Matti Helinin onnistui kuvata salamat.

– Salamat olivat käytännössä kaikki pilvisalamoita, ainakin ne jotka itse näin. Hieno setti, salamoita tai välähdyksiä näin lähemmäs parikymmentä, Helin kertoo.

– Olihan se epäuskoinen fiilis nähdä salamointia näin aikaisin keväällä. Kesäinen fiilis, hän jatkaa.

Ilmatieteenlaitoksen ukkostutkija Terhi Laurila sanoo, että salamointia esiintyy läpi vuoden. Salamaniskut huhtikuussa ei ole mitenkään erityisen harvinaista.

– Huhtikuussa on jo mahdollista nähdä salamointia, toukokuussa se on jo yleistä.

Ilmatieteenlaitoksen mittarit rekisteröivät vajaa 100 maasalamaa perjantain ja lauantain välisenä yönä Suomessa.

– Perjantaille osuu 40 maasalamaa Etelä-Suomessa ja lauantaille 15. Myös Suomenlahdella on salamoinut, joten salamia voi laskea olleen noin sata.

Ilmatieteenlaitos rekisteröi maasalamat eli pilvestä maahan iskevät salamat. Pilvisalamat eli pilvestä toiseen lyövät ovat yleisempiä. Laurilan arvion mukaan niitä on tuplasti enemmän kuin maasalamia.

Huhtikuussa Suomessa rekisteröidään yleensä noin 8 000 salamaa. Heinäkuussa salamointia on eniten, keskimäärin 60 000 maasalamaa.

Meteorologi Eveliina Tuovinen kertoo, että lauantain vastaisena yönä Suomen yli pyyhkäisi lämmin rintama, jonka ansiosta salamointia syntyi.

– Lämpimään ilmarintamaan ei aina liity ukkosia, mutta täällä oli epävakaista ilmamassaa, joka synnytti salamat.

Salamaniskuja esiintyi Varsinais-Suomessa, Uudenmaan ja Hämeen rajalla, Suomenlahdella, sekä Ahvenanmaan ympärillä.

– Itäisimmät salamat on rekisteröity Kotkan lähelle.

Ensimmäiset salamat Ilmatieteenlaitos rekisteröi perjantai-iltana noin kello 22–23 aikaan.