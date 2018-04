Salo HT:n kasvatti Niklas Salo palaa liigajäille Pelicansin väreissä

Jääkiekkoilija Niklas Salo palaa liigakaukaloihin parin välivuoden jälkeen. Salo HT:ssä kiekko-oppinsa saanut Salo, 23, on tehnyt 1+2-vuotisen sopimuksen Lahden Pelicansin kanssa. Salo siirtyy Stanley Cup -voittaja Ville Niemisen luotsaamaan Pelicansiin Mestiksen Savonlinnan Pallokerhosta.

Salo nousi tällä kaudella Mestiksen pistelingoksi iskemällä runkosarjan 50 pelissä 49 pistettä (22+27) ja pudotuspeleissä 14 peliin yhtä monta pistettä (3+11).

– Salo on loistava luistelija ja taitava hyökkääjä. Mestiksessä hänestä on kehittynyt kokonaisvaltaisempi pelaaja ja uskomme, että nyt on hänen aikansa lyödä läpi myös Liigassa, Pelicansin urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen sanoi seuran nettisivuilla.

Salo debytoi liigajäillä Turun Palloseuran riveissä kaudella 2013-2014. 170-senttinen väkkärämäinen hyökkääjä ehti pelata TPS:ssä 23 ottelua ja tehdä yhden maalin. Tepsissä Salo saavuttu keväällä 2015 A-nuorten Suomen mestaruuden.

SaPKoon Salo siirtyi kaudeksi 2016-2017. Heti avauskaudella Salo saavutti joukkueensa kanssa Mestiksen mestaruuden. Tällä kaudella SaPKo otti pronssia kaatamalla Jokipojat maalein 3-1.