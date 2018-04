Salo on autokaupunki

Tuore tutkimus henkilöliikenteestä vahvistaa todeksi sen, mikä salolaisille on jo ennestään tuttua. Salossa liikutaan yksityisautoilla, kun monessa muussa kaupungissa käytetään enemmän joukkoliikennettä, polkupyöriä tai kuljetaan jalkaisin. Tutkimus perustuu vuonna 2016 kerättyyn aineistoon.

Omalla autolla liikkuminen on monelle salolaiselle olosuhteiden pakosta ainoa vaihtoehto. Bussivuoroja on vähän, eivätkä aikataulut sovi kaikkien tarpeisiin.

Matkustajien vähäisen määrän vuoksi bussivuorojen lisääminen on Salossa kallista, ja koska bussivuoroja on vähän, haetaan muita vaihtoehtoja liikkumiseen. Kierrettä on vaikea muuttaa, vaikka joukkoliikenteen suosiminen olisikin kannatettavaa.

Salossa yksityisautoilun osuus korostuu, mutta tilanne on saman suuntainen koko maassa. Helsingin seudulla bussien ja raideliikenteen yhteenlaskettu osuus on 18 prosenttia, kun Salossa osuus jää kahteen prosenttiin.

Yksityisautoilla kuljetaan Helsingin seudulla 47 ja Salossa 70 prosenttia kaikista matkoista.

Kestävillä liikkumismuodoilla tarkoitetaan tutkimuksessa joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun yhteen laskettua osuutta. Helsingin seudulla tämä osuus on 50 ja Salossa vain 26 prosenttia.

Hieman yllättävä tieto tutkimuksessa oli pyöräilyn vähäinen osuus. Salossa on kuitenkin kohtalaisen hyvät mahdollisuudet pyöräilyyn, ja sääolosuhteet suosivat pitkää pyöräkautta.

Salossa polkupyörällä taittuu viisi prosenttia kaikista matkoista. Luku on suunnilleen sama kuin Helsingin seudulla, jossa pyörällä liikutaan kuusi prosenttia kaikista matkoista. Eniten polkupyörillä ajetaan Oulussa, jossa pyöräilyn osuus on 16 prosenttia.

Kävellen kuljetaan eniten Tampereen seudulla, 27 prosenttia. Helsingin seudulla jalankulun osuus on 26 ja Salossa 18 prosenttia.

Kestävien liikkumistapojen lisäämiseen tarvitaan Salossa vielä työtä. Liikkumistapojen muuttaminen edellyttää, että uusi kulkutapa koetaan helpoksi, edulliseksi ja mukavaksi.

Monelle yksityisauto on Salossa edelleen se paras vaihtoehto.