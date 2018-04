Salon työttömien määrä jo alle 3000

Salon työttömyys on pudonnut edelleen ripeästi. Salossa oli maaliskuun lopussa 2847 työtöntä, mikä on 862 vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Salossa oli viimeksi alle 3000 työtöntä toukokuussa 2012.

Salon työttömyysprosentti on nyt 11,7, ja se on yhä maakunnan korkein. Vuosi sitten työttömyysprosentti oli 15,0.

Salon työttömyyden väheneminen johtuu talouden nousukaudesta, joka tuottaa yleistä hyvää koko maahan, arvioi analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.