Salossa ei ole rakennettu uusia vuokra-asuntoja kymmeneen vuoteen

Salon vuokra-asuntotilanne on tällä hetkellä hyvä, vaikka kaupunkiin ei ole rakennettu uusia vuokra-asuntoja kymmeneen vuoteen. Tuorein vuokratalo valmistui Viitannummen Piisirpinkadulle vuonna 2008.

Salossa on suurten yhtiöiden omistuksessa yhteensä yli 1800 vuokra-asuntoa. Kaupungin omalla yhtiöllä Salon Vuokratalot Oy:llä asuntoja on 1564, Kunta-Asunnot Oy:llä parisataa ja Kojamo-yhtiöllä eli entisellä VVO:lla 54. Salon Vuokratalojen asunnoista noin 92 prosenttia on vuokrattu, eli toistasataa asuntoa on tyhjillään.

Vuokra-asunnoista kysytyimpiä ovat yksiöt. Vapaana on tällä hetkellä eniten isoja kaksioita, joihin asukkaat eivät saa Kelan vuokratakuuta ja asumistukea.