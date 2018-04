Salossa on poikkeuksellisen paljon aurinkosähkön pientuottajia

Salolaiset ovat innostuneet aurinkosähköstä: Carunan sähköverkon alueen kunnista Salossa on toiseksi eniten verkkoon liitettyjä aurinkosähköjärjestelmiä.

Niukasti edellä on vain 280 000 asukkaan Espoo.

Salossa on yli 240 verkkoon liitettyä aurinkosähkön pientuottajaa. Suurin osa aurinkosähköjärjestelmistä on omakotitaloissa ja vapaa-ajan kiinteistöissä.

Salon aurinkosähköbuumin suurin yksittäinen selittäjä on Areva Solar, joka on vauhdittanut aurinkosähkön pientuotantoa paikallisesti. Salolaisyritys tekee ja myy aurinkosähköjärjestelmiä. Yrityksen asema on vankka paitsi Salossa myös valtakunnallisesti.

