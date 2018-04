Säteri, Honka, Husso ja Pokka Leijonien matkaan

NHL-seura Florida Panthersin maalilla tällä kaudella nähty Harri Säteri liittyy mukaan Leijonien MM-leiritykseen, kertoo Leijonat tiedotteessa. Lisäksi tiedotteessa kerrotaan, että Leijonien matkaan lähtevät Dallasin suomalaispuolustaja Julius Honka sekä AHL:ssä pelaavat Belleville Senatorsin Ville Pokka ja San Antonio Rampagen Ville Husso.

Pokalla, Hussolla ja Säterillä on tällä viikolla vielä edessään kauden viimeiset sarjapelit ennen kolmikon siirtymistä Eurooppaan. Säteri on viime aikoina pelannut AHL-seura Springfield Thunderbirdsissä.

28-vuotias Säteri teki NHL-debyyttinsä tällä kaudella. Hän vahti maalia yhdeksässä NHL-ottelussa.

22-vuotias Honka on puolestaan pelannut yhteensä 58 NHL-ottelua, ja niistä 42 tällä kaudella. Honka teki tällä kaudella yhden maalin ja sai kolme syöttöpistettä.

http://www.leijonat.fi/maajoukkueet/a-maajoukkue/201718/mm2018/item/25992-honka-husso-pokka-ja-sateri-leijonien-matkaan.html

STT

