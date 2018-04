SDP esittää sosiaaliturvaan kolmea porrasta – Rinne: Kenenkään turva ei heikkenisi uudistuksessa

SDP haluaa yhtenäistää sosiaaliturvan etuusjärjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi. SDP:n hahmottelema Yleisturva-malli olisi kolmiportainen ja tarjoaisi turvaa takuu-, yleis- ja aktiivitasolla.

Takuutaso on viimesijainen ja tarveharkintainen sosiaaliturva. Yleistaso on syyperusteinen etuus, joka tarjoaa turvaa esimerkiksi työttömyyden, opiskelun, sairauden ja lapsen syntymän aikana. Aktiivitasolla ihmistä palkitaan nykyistä laajemmin työmarkkina-asemaa parantavista toimista.

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan puolue haluaa sellaisen järjestelmämuutoksen, joka oikeasti tuottaa ihmiselle riittävän turvan.

– Yksinkertaisella tavalla tilanteen muuttuessa, Rinne sanoi. SDP esitteli omaa sosiaaliturvamalliaan tänään.

Viime vuosien kestoaihe suomalaisessa sosiaaliturvakeskustelussa on ollut perustulo. Viime aikoina Suomen sosiaaliturvan uudistamiseen on haettu toistuvasti mallia myös Britanniasta ja siellä käyttöön otetusta yleistuesta, Universal Creditistä. Viime kuussa kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo yhtyi brittimallin tukijoihin, kun hän esitti kokeilua, jossa eri tukimuotoja koottaisiin yhteen könttään saarivaltion esimerkin mukaan.

Rinne totesi, että heidän malliaan ei pidä sotkea Universal Credit -malliin. Hänen mukaansa Universal Credit on kova, luokkayhteiskuntaan pohjaava järjestelmä, joka on vanhanaikainen.

– Ainoa hyvä puoli siinä on, että siinä on yhdistetty tukia, tukijärjestelmän osia niin kuin mekin tehdään, Rinne sanoi.

Rinne arvioi, että poliittisessa kentässä on aika laajasti hyväksytty järjestelmän yksinkertaistaminen tukia yhdistämällä.

Rinteen mukaan heidän lähtökohtansa on, että kenenkään turva ei tule heikkenemään uudistuksessa.

– Universal Credit -mallin soveltaminen Suomeen tarkoittaisi, että merkittävästi tulisi tukien leikkauksia, Rinne sanoi.

Hintalappu parisataa miljoonaa

Jos opintotuen lainapainotteisuus pysyisi nykytasolla, niin SDP:n yleisturvamallin hintalappu olisi nyt noin pari sataa miljoonaa euroa verrattuna nykytilanteeseen.

– Mitä enemmän opiskelijoitten lainapainotteisuutta vähennetään, mitä enemmän lisätään opintorahapainotteisuutta, hinta tulee nousemaan tälle järjestelmälle. Taitaa liikkua miljardiluokassa, silloin jos kaikki lainat korvattaisiin opintorahalla, Rinne sanoi.

Rinteen mukaan puolue haluaa rakentaa mallin ja mennä järjestelmään asteittain julkisen talouden tilanne huomioonottaen.

SDP:n mukaan Yleisturva-malli yhtenäistäisi nykyisen pirstaleisen etuusjärjestelmän ja takaisi jokaiselle toimeentulon ja tarvittavat palvelut. Se hyödyntäisi ensi vuonna käyttöön tulevaa tulorekisteriä.

– Kokoamalla etuudet selkeäksi kokonaisuudeksi vähennetään ihmisten pompottelua luukulta toiselle, kertoi mallia valmistelleen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Tarja Filatov.

SDP:n mukaan Yleisturvan etuudet ja palvelut tukevat ihmisten työllistymistä. Rangaistusten, uhkausten ja karenssien sijaan työllistymistä tuetaan palveluilla ja kannustavilla etuuksilla. Jos saaja laiminlyö palvelusuunnitelman tai kieltäytyy työpaikasta voidaan etuutta leikata, mutta se palautetaan ilman karenssia.

