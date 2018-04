SDP nousi kärkipaikalle

SDP on noussut puoluekannatuksen ykköspaikalle. Tuoreessa Helsingin Sanomien kyselyssä SDP:tä äänestäisi 21,4 prosenttia, jos vaalit pidettäisiin nyt.

Pitkään ykkössijaa hallinnut kokoomus putosi kakkoseksi 20,6 prosentin kannatuksella. Kaukana kärkikaksikon perässä tulee keskusta 15,7 prosentilla.

Uusi kysely vahvistaa aiempien viitoittamaa suuntaa. Hallituspuolueiden kannatus on sulanut, ja hyöty on valunut etenkin sosiaalidemokraattien laariin. Myös vasemmistoliiton kannatus on hieman vahvistunut.

Syytä ei tarvitse kaukaa hakea. Hallituksen suosiota ovat syöneet vaikea sote-vääntö ja työllisyysasteen nostoon liittyvät ratkaisut.

Erityisesti aktiivimalli on herättänyt vastustusta. Hallituksen tavoitteena oli nostaa aktiivimallin avulla työllisyysastetta, mutta moni koki sen työttömien kyykyttämiseksi. Samanlaisia vaikutuksia voi olla myös työntekijän irtisanomissuojan heikentämisellä, vaikka sen tarkoituksena on helpottaa pienyritysten mahdollisuuksia palkata uusia työntekijöitä.

Kannatusmittaukset ovat osoittaneet, että työmarkkinoille kohdistetuista muutoksista on vaikea saada kiitosta. Hallituksen ratkaisut rasittavat nyt myös kokoomusta, kun tähän saakka pääministeripuolue keskusta on joutunut kovimpaan ryöpytykseen.

Työmarkkinoilla koetut heikennykset auttavat SDP:tä, jonka oletetaan puolustavan työmarkkinoiden perinteisiä pelisääntöjä. On vaikea nähdä, että SDP:n nousu ykköspaikalle johtuisi puolueen omista avauksista.

Hallituspuolue siniset pystyi hieman nostamaan kannatustaan. Kuukaudessa mitattu 0,2 prosenttiyksikön nousu on suhteellisesti suuri, mutta isoon juhlaan ei 1,6 prosentissa heiluva kannatus anna aihetta.

Perussuomalaisista eronnut sininen on saanut rasitteeksi hallituksen apupuolueen leiman. Tuosta asetelmasta on vaikea nostaa marginaalissa matelevaa kannatusta.

Eduskuntavaaleihin on enää vuosi, ja kesälomien jälkeen edessä on poliittisesti kuuma syksy. Ainakin sinisillä aika uhkaa loppua kesken, ja mielikuva hallituksen apupuolueesta hidastaa loppukiriä.