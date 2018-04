Selvitys elokuva-alan häirinnästä alkaa – selvityshenkilöksi dosentti Jaana Paanetoja – Kulttuuriministeri Terho väläyttää alan rahoitukseen mahdollisia muutoksia

Kulttuuriministeri Sampo Terho (sin.) on asettanut selvityshenkilön tutkimaan häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua elokuva- ja kulttuurialalla, tiedottaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Selvityshenkilönä toimii työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, varatuomari Jaana Paanetoja.

– Työhön tarvitaan henkilö, joka tuntee sekä työlainsäädäntöä että työsuojelukysymyksiä, Terho sanoo STT:lle.

Paanetojalta odotetaan ehdotuksia häirinnän ehkäisemiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi. Ministeriön mukaan Paanetoja tekee esimerkiksi suosituksia lainsäädännön ja käytäntöjen muuttamiseksi.

Selvitystä varten kuullaan muun muassa Suomen elokuvasäätiötä ja tuotantoyhtiöitä sekä elokuva- ja teatterialan etujärjestöjä. Selvityksen on määrä valmistua 6. elokuuta mennessä.

#metoo-kampanja vaikuttaa taustalla

Terho kertoi jo maaliskuussa, että hän aikoo asettaa selvityshenkilön elokuva- ja kulttuurialalle. Terhon mukaan asiaan vaikutti merkittävästi seksuaalista häirintää vastustava #metoo-kampanja ja siitä seuranneet suomalaisen elokuva-alan huonoista työkäytännöistä kertoneet jutut eri medioissa.

– Minuun on sittemmin oltu myös suoraan yhteydessä eri tahoilta. Olen kuullut sekä ideoita siitä, miten asioita tulisi parantaa, että kuvauksia erilaisista väärinkäytöksistä, Terho sanoo.

Ministerin mukaan tarvittaviin toimenpiteisiin on tarkoitus ryhtyä mahdollisimman pian selvityksen valmistuttua.

– On selvää, että ihmiset ansaitsevat alalla kuin alalla mahdollisuuden työskennellä häirintävapaassa ympäristössä.

Terhon mukaan on mahdollista, että elokuva-alan rahoitukseen on luvassa muutoksia.

– Elokuvasäätiö on jo laatinut ohjeistuksia, joiden vieminen käytäntöön on tärkeää. On siis jo olemassa ehdotuksia siitä, miten rahoitusta voidaan ainakin teoriassa sitoa näihin ohjeistuksiin ja niiden käytäntöönpanoon. Tästä ei kuitenkaan vielä pysty sanomaan mitään valmista, Terho sanoo STT:lle.

Näyttelijäliitto vaatinut toimia

Näyttelijäliitto on nostanut näyttelijöihin kohdistuvia väärinkäytöksiä esille useasti.

Maaliskuun lopulla liiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko vaati toimia ministeriöltä ja elokuvasäätiöltä ja sanoi, että elokuva-alan sopimus- ja toimintakulttuuri mahdollistavat väärinkäytökset. Hän viittasi STT:n haastattelussa Ylen uutiseen, jossa joukko suomalaisia naisnäyttelijöitä kertoi ohjaaja Aku Louhimiehen alistavista ja nöyryyttävistä ohjausmetodeista.

STT ja Näyttelijäliitto tekivät viime vuoden lokakuussa kyselyn, jossa yli sata suomalaista näyttelijää kertoi tulleensa seksuaalisesti ahdistelluksi tai häirityksi työssään. Noin 150 vastaajasta yli 120 kertoi seksuaalisesta häirinnästä tai ahdistelusta. Syksyllä Näyttelijäliitto myös toteutti alan työnantajille suunnatun kampanjan seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi.

STT

Kuvat: