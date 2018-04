Sergei Skripal on toipumassa, tila ei ole enää kriittinen

Hermomyrkkyiskun kohteeksi joutunut ex-agentti Sergei Skripal on toipumassa, kertoo häntä hoitava Salisburyn piirisairaala. Skripalin tila ei sairaalan mukaan ole enää kriittinen.

Skripalin tytär Julija Skripal on myös toipunut hyvin ja julkisti eilen Britannian poliisin välityksellä lausunnon, jossa hän kertoi voivansa yhä paremmin ja odottavansa päivää, jolloin hän voi lähteä sairaalasta.

Skripalit löydettiin kuukausi sitten myrkytettyinä puistosta Salisburyssa. Britannia syyttää myrkkyiskusta Venäjää, joka on tarmokkaasti torjunut epäilyt.

Brittilehti The Times kirjoitti tänään, että Skripaleita vastaan käytetty myrkky olisi peräisin Shihanin kaupungissa sijaitsevasta laitoksesta. Shihani sijaitsee Volgan varrella, Moskovasta kaakkoon.

Venäläiset viranomaiset torjuivat Timesin tiedot ilmoittaen, ettei Shihanissa ole ikinä varastoitu kemiallisia aseita. He eivät suoraan ottaneet kantaa väitteeseen, että Novitshok-myrkkyä olisi valmistettu siellä.

Sanasodan uudet aseet: Midsomerin murha ja Friedrich Engels

Sama asetelma toistui eilisiltana YK:n turvallisuusneuvostossa, kun neuvosto oli Venäjän pyynnöstä koolla keskustelemassa Skripalin myrkyttämisestä.

Länsimaat syyttävät Skripalin sairaalaan vieneestä hermomyrkkyhyökkäyksestä Venäjää, joka kiistää syytökset.

Venäjän YK-lähettiläs Vasili Nebenzia kutsui länsimaiden syytöksiä propagandasodaksi ja rinnasti syytösten esittäjät natsien propagandapäällikköön Joseph Goebbelsiin. Hän viljeli pitkässä puheessaan myös runsaasti kirjallisuusviittauksia niin Rikos ja rangaistus -teokseen kuin Liisaan ihmemaassa ja mainitsi lisäksi brittitelevisiosarjan Midsomerin Murhat.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova on luonnehtinut Skripalin tapausta uudeksi esimerkiksi pitkästä perinteestä, jossa länsimaat pyrkivät mustamaalaamaan Venäjää joka käänteessä. Hän mainitsi esimerkkinä tästä taipumuksesta Friedrich Engelsin artikkelin vuodelta 1885, jossa Engels syytti Venäjää sekaantumisesta Lontoossa tehtyihin pommi-iskuihin.

