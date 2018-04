Silminnäkijä Toronton yliajosta: ”Mietin miksi hän ajaa jalkakäytävälle noin lujaa”

Valkoinen pakettiauto kaahasi pitkin jalkakäytäviä vajaan parin kilometrin matkan Toronton pohjoisosassa Yonge Streetillä, kertovat silminnäkijät. Kello oli puoli kahden paikkeilla iltapäivällä paikallista aikaa, ja ihmisiä oli paljon liikkeellä.

Taksinkuljettaja NanaAgyeman Badu kertoo nähneensä, kuinka auto oli matkalla etelään kohti Toronton keskustaa, missä G7-ministereillä oli meneillään kokous. Yhtäkkiä se kurvasi jalkakäytävälle.

Agyeman Badu ajatteli ensin, että auto oli toimittamassa jonnekin tavaraa.

– Mietin kuitenkin, että miksi hän ajaa jalkakäytävälle noin lujaa. Sitten huomasin, että hän oli jo ajanut joidenkin ihmisten yli, hän kertoi.

– Nainen oli kävelemässä autoa kohti bussipysäkin lähellä. Auto työnsi naisen bussikatoksen läpi, hän kaatui, ja rikkoutunutta lasia satoi hänen päälleen, silminnäkijä kuvaili.

– Ja auto vain jatkoi ja jatkoi.

Rocco Cignielli, 42, kertoi kuulleensa huutoa ja kirkumista. Hän kuvaili auton liikkumista mutkitteluksi, kun se kurvasi jalkakäytävällä edestakaisin.

Ali Shaker kertoi paikalliselle televisiokanava CTV:lle nähneensä, kuinka ajaja osui ainakin yksiin rattaisiin ja kaatoi kumoon ihmisiä yksi kerrallaan.

Tapahtumapaikalle tullut Carol Roberts kertoi nähneensä ihmisiä makaamassa maassa.

– Ruumiita oli todella paljon, Roberts sanoi CTV:lle.

Epäilty yliajaja jäi hetkeä myöhemmin kiinni. Kuolonuhreja kerrottiin olevan ainakin 10 ja loukkaantuneita 15.

Tapahtumapaikan läheisyyteen poliisin eristysnauhojen luo hieman myöhemmin kerääntyneet ihmiset olivat tyrmistyneitä.

– Tämä on vaarallinen risteys, yksi nainen totesi.

– Tämä ei todellakaan ollut onnettomuus, toinen huudahti.

Motiivia selvitetään

Poliisijohtaja Mark Saundersin mukaan tapahtuma näyttää ehdottomasti tahalliselta. Hänen mukaansa motiivia selvitetään parhaillaan. Kytkentöjä terrorismiin ei hänen mukaansa ole löydetty, mutta mahdollisuutta ei voida sulkea pois.

Syytteitä ei ole vielä nostettu.

Poliisi lisäksi vahvisti tiedotustilaisuudessa epäillyn yliajajan henkilöllisyyden. Epäilty ajaja on 25-vuotias mies Ontariosta, kertoo muun muassa Guardian.

Pakettiauto ajoi jalankulkijoiden päälle Torontossa myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa. Valkoinen pakettiauto pakeni paikalta, mutta poliisi otti epäillyn kuljettajan hieman myöhemmin kiinni.

Suurinta osaa uhreista ei ole vielä tunnistettu.

Yliajo tapahtui Toronton pohjoispuolella North Yorkin alueella Yonge Streetin ja Finch Avenuen risteyksessä, kertoo CNN.

Toronton poliisi kertoo Twitterissä varautuneensa siihen, että tutkintaa jatketaan tapahtumapaikalla useita päiviä ja osa teistä pysyy suljettuina. Guardianin mukaan yliajo tapahtui noin 30 kilometrin päässä ydinkeskustasta.

Epäilty kiinniottotilanteessa: Minulla on ase

Kanadalainen televisiokanava CTV on jakanut videon, jossa näkyy epäillyn ajajan kiinniotto. Videossa epäilty osoittaa poliisia pienellä tummalla esineellä ja poliisi käskee epäiltyä menemään maahan.

– Minulla on ase taskussani, epäilty sanoo.

– Maahan tai sinut ammutaan, poliisi sanoo takaisin.

Poliisin huudon jälkeen kamera kääntyy muualle noin kahdeksaksi sekunniksi. Kun kamera kääntyy taas kohti kiinniottopaikkaa, epäilty tekijä on maassa kasvot alaspäin ja poliisi laittaa epäillylle käsirautoja.

Kanadan pääministeri kommentoi tapahtunutta

Sunnybrookin sairaala kertoo Twitterissä, että heille tuotiin 10 yliajossa loukkaantunutta ihmistä. Kaksi potilasta todettiin kuolleeksi sairaalaan tuotaessa. Sairaalan mukaan sairaalaan tuoduista viisi oli kriittisessä tilassa, kaksi oli saanut vakavia vammoja ja yhden vointi oli kohtalainen.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau on kommentoinut lyhyesti tapahtunutta.

– Kaikki, joita tapahtunut on koskettanut, ovat ajatuksissamme.

