Siniset vaati hallituspuolueiden johtoa koolle, mutta hallitussopu säilyi puhelimen välityksellä

Eduskunnassa on tänään kuohuttanut Kaj Turusen loikka sinisistä kokoomukseen.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat sovitelleet tilannetta pitkin päivää puhelimen välityksellä, koska pääministeri Juha Sipilä (kesk.) oli tänään Vaasassa.

Iltapäivän tiedotustilaisuudessaan kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo uskoi, että hallituspuolueet pystyvät asiallisesti käsittelemään sinisten Turusen loikasta syntyneen kiistan. Hän kiisti jyrkästi, että kokoomus yrittäisi kaataa sote-uudistusta tai koko hallitusta, kuten sinisistä on epäilty.

– Ei tulisi mieleenikään. Tässä ei ole kyse mistään muusta kuin siitä, että Kaj Turunen halusi liittyä meidän eduskuntaryhmäämme, kun kokee sen paremmin omakseen, Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Hän kuittasi napakasti sinisten puheenjohtajan Sampo Terhon aiemmat lausunnot hallituskriisin provosoinnista.

– Hänellä on hyvä mielikuvitus, Orpo kommentoi Terhon epäilyjä.

Terho vaati hallituspuolueiden johtoa koolle pikaisesti, jotta epäilyksistä päästään yli ja jotta sote-uudistusta ja ylipäänsä hallitusyhteistyötä voidaan jatkaa. Toiveesta huolimatta hallituspuolueiden johto ei enää tiistaina kokoontunut, vaan puhelinkeskusteluissa väistettiin hallituskriisin vaihtoehto.

SDP:n Lindtman: Hallitus maksaa nyt laskua kyseenalaisesta muodostamisestaan

Turusen loikkaus osoittaa, että hallituksen sisällä kaikki ei ole hyvin, arvioi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

– Tässä tulee nyt hallitukselle lasku maksettavaksi siitä kyseenalaisesta tavasta, jolla tämä hallitus muodostettiin, Lindtman sanoi STT:lle eduskunnassa.

– Kun hallitus aloitti, se oli kolmipyörä. Viime kesästä lähtien se on ollut kaksi pyörää ja yhdet vanteet. Koko ajan ilmassa on ollut se kysymys, että miten kauan tämä konstruktio pystyy nilkuttamaan eteenpäin, Lindtman jatkoi.

Lindtmanin mukaan hallituksen työskentelyilmapiiri näyttää kireältä.

– Tilanteessa, jossa hallituksen isot uudistukset muutoinkin horjuvat, näyttää siltä, että kaikki ei ole hyvin.

