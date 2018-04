Sinisten kiukku kokoomusta kohtaan ei ota laantuakseen – puolue jatkaa kuitenkin hallituksessa

Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho uhkui keskiviikkona edelleen kiukkua kokoomusta kohtaan kansanedustaja Kaj Turusen loikkauksen takia.

Sinisten puoluehallitus kokoontui keskiviikkoiltana ruotimaan Turusen tiistaista loikkausta. Terho sanoi puoluehallituksen kokouksen jälkeen, että kokoomus teki Turusen tapauksessa ”ruman ja petollisen” teon hallituskumppanilleen.

– Tämä on juuri sitä vastenmielistä puoluepolitikointia, joka ylipäänsä vaivaa politiikkaa. Tällaisen käytöksen on välttämätöntä muuttua tai politiikan ja koko eduskunnan arvovalta romahtaa kansalaisten silmissä, Terho sanoi tiedotustilaisuudessaan eduskunnassa.

Terhon mukaan kokoomuksen harjoittama puoluepolitikointi ei kuitenkaan ole riittävä syy hajottaa hallitusta, vaan niin rajuun liikkeeseen olisi vaadittu poliittiseen sisältöön liittyvä syy.

Terhon mukaan hallituspuolueiden puheenjohtajien täytyy ensi viikolla järjestettävässä kokouksessaan käydä yksityiskohtainen keskustelu hallituksen pelisäännöistä. Terho vaati jo tiistaina trion mahdollisimman pikaista kokoontumista, mutta puheenjohtajien matkojen takia tapaaminen on onnistumassa vasta ensi viikon keskiviikkona.

– Ei voida toimia siten, että aamupäivällä istutaan yhdessä saman pöydän ääressä mukamas hyvässä hengessä ratkomassa Suomen asioita ja puolilta päivin tulee puukko selkään hallituskumppanilta.

Terho: Uskon loikkauksen jäävän ainoaksi

Turunen ilmoitti tiistaina siirtyvänsä sinisten riveistä kokoomukseen, koska katsoi kokoomuksen linjan olevan lähempänä omaa ajatteluaan. Terho sanoi tiedotustilaisuudessa uskovansa vakaasti, että Turusen loikkaus pois sinisistä jää ainoaksi laatuaan.

Lukuisat politiikan kommentaattorit ovat kuitenkin arvioineet, että Turusen ratkaisu voi hyvinkin saada jatkoa, sillä sinisten alle kahdessa prosentissa matelevat kannatuslukemat voivat kannustaa kansanedustajia siirtymään suositumpiin puolueisiin ennen ensi vuoden eduskuntavaaleja.

Sinisillä on Turusen loikan jälkeen 18 kansanedustajaa.

