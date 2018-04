Sinisten puoluesihteeri syyttää kokoomusta ”häikäilemättömästä kalastelusta”

Sinisten puoluesihteeri, kansanedustaja Matti Torvinen syyttää kokoomusta häikäilemättömästä sinisten kansanedustajien kalastelusta omiin riveihinsä.

Torvisen mukaan kalastelu onnistui kansanedustaja Kaj Turusen kohdalla, mutta jatkossa värväysyritykset eivät enää kanna hedelmää. Turusen kohdalla kokoomukseen houkuttelu onnistui, koska hän poikkeaa niin selvästi sinisten muista kansanedustajista.

– Turunen on selvästi edustanut meillä äärioikeistoa ja suuryhtiöiden piirejä. Me olemme huomanneet jo aikaisemmin, että hän on mielellään ollut Eero Lehden ja Harry Harkimon seurassa. Meillä on ollut selvä näkemys, että hän ollut täysin erilainen poliitikko kuin muu väki sinisissä, Torvinen sanoi STT:lle.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen sanoivat tiedotustilaisuuksissaan aiemmin tänään, että Turunen siirtyi kokoomukseen omasta aloitteesta ja että kokoomus ei toisten puolueiden kansanedustajia riveihinsä kalastele.

– He puhuvat muunneltua totuutta, kun he sanovat, etteivät he ole kalastelleet, Torvinen sanoo.

Torvisen mukaan houkuttelu kohdistuu kansanedustajiin, joilla on oikeistolaiset ja liike-elämää myötäilevät mielipiteet.

– Kyllä he ovat analyysinsa tehneet, ketkä heille kelpaavat, Torvinen sanoo.

Turunen: Pidemmän harkinnan tulos

Kaj Turusen mukaan ratkaisu on pidemmän ajan harkinnan tulos.

– Harkintani alkoi viime kesänä. Tämän vuoden helmikuussa aloin pohtia asiaa vakavammin. Olen itse ollut aloitteellinen, ja otin asian esille keskusteluissamme ystäväni, kokoomuksen varapuheenjohtaja Janne Sankelon kanssa, Turunen kertoi.

Turunen sanoi, että hän teki omalta osaltaan lopullisen päätöksen siirtymisestä kaksi viikkoa sitten. Turusen mukaan hän on lähellä kokoomuksen linjauksia etenkin yrittämiseen ja työelämän uudistamiseen liittyvissä kysymyksissä.

– Näissä asioissa olisin halunnut eteenpäinmenoa kevään kehysriihessä, mutta näiltä osin täytyi tyytyä niihin kompromissiratkaisuihin, jotka sieltä löytyivät, Turunen sanoi tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Turunen ei halunnut tarkemmin valottaa näkemyserojaan sinisten kanssa.

Turunen sanoi arvostavansa korkealle kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon neuvottelevaa ja rakentavaa johtamistapaa.

– Haluan olla siinä työssä mukana, jolla varmistetaan se, että kokoomus on seuraavalla vaalikaudella suurin puolue ja pääministeripuolue, Turunen sanoi.

Turusen mukaan sinisten alhaiset, alle kahdessa prosentissa madelleet kannatusluvut mielipidekyselyissä eivät vaikuttaneet hänen ratkaisuunsa.

Turunen johtaa nyt eduskunnan talousvaliokuntaa. Savonlinnalainen Turunen, 57, valittiin eduskuntaan Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Hän on istunut eduskunnassa vuodesta 2011 lähtien.

Turusen mukaan hän ei ole vielä keskustellut ehdokkuudestaan kokoomuksessa ensi vuoden eduskuntavaaleissa.

STT

