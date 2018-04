Sipilä ja Orpo kehysriihen alkaessa: Liikkumavara on pieni

Tänään alkavan kehysriihen liikkumavara on pieni, tähdensi pääministeri Juha Sipilä (kesk.) neuvottelujen käynnistyessä. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) toisti aiemmin julkisuudessa esittämänsä arvion siitä, että liikkumatilaa on joitakin kymmeniä miljoonia euroja.

Sipilän mukaan tiedossa on täsmätoimia eriarvoistumisen torjumiseksi. Lisäksi hyvää työllisyyskehitystä pyritään vauhdittamaan toimilla, joilla avoimiin työpaikkoihin löytyisi paremmin osaavaa työvoimaa.

STT

Kuvat: