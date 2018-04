Sipilä Ylellä: Hallitus torjuu kehysriihessä eriarvoisuutta ja viilaa aktiivimallia

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan hallitus aikoo ensi viikon kehysriihessä paneutua eriarvoisuuden torjumiseen ja työvoimapulaan.

Sipilä kertoi Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että hallitus pohtii toimia, joita professori Juho Saaren johtamassa eriarvoisuutta pohtineessa työryhmässä esitettiin. Näitä ovat esimerkiksi toimet ylivelkaantuneitten ja asunnottomien tilanteen helpottamiseksi.

– Kun teimme hallitusohjelmaa, emme ajatelleet, että talouskehitys olisi ihan näin vahvaa. Nyt on ollut palkankorotuksiinkin varaa, ja erot perusturvan varassa elävien ja töissä käyvien välillä ovat kasvaneet, Sipilä taustoitti.

Toinen painopistealue kehysriihessä on työvoiman kohtaanto-ongelma. Tähän hallitus aikoo vastata antamalla täsmätukea muuntokoulutukseen. Sipilän mukaan on tärkeää, ettei hyvä työllisyyskehitys pysähdy siihen, että avoimia työpaikkoja ei saada täytetyksi.

Hallituspuolueet miettivät kehysriihessä myös muutoksia työttömyysturvan aktiivimalliin. Sipilän mukaan tiedossa on kahdenlaisia muutoksia: aktiivitoimiksi hyväksyttyjen koulutusten listaan on tulossa lisäyksiä ja työvoimahallinnolle on luvassa lisää resursseja. Vapaaehtoistyö ei kuitenkaan ole pääsemässä aktiivimallin kriteerit täyttävien toimien listalle.

Sipilä kertoi, että keskustelua on käyty esimerkiksi liittojen järjestämistä koulutuksista sekä omaehtoisesta koulutuksesta.

– Sitten pystyisi kouluttautumaan koko maassa, myös netin välityksellähän voisi koulutusta hankkia, Sipilä sanoi.

Sipilän mukaan aktiivimallin niin sanottu kakkosvaihe on edelleen eteenpäin vietävissä eikä sitä olla perumassa. Hänen mukaansa hallitus haluaa kuitenkin nyt odottaa aktiivimallista saatavia kokemuksia ja lopullisia lukuja, jotka ovat tiedossa toukokuussa.

Sipilä otti kantaa myös Helsingin ja sen pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) esittämään sote-kritiikkiin. Hänen mukaansa maakuntauudistus ei heikennä millään lailla pääkaupungin kansainvälistä kilpailukykyä.

– Hän haluaa kaataa tämän uudistuksen, jota Suomessa on vähintään 10 vuotta yritetty saada aikaan. Uudistuksen vastustajat tulevat käyttämään yhä häikäilemättömämpiä keinoja viimeisen kahden kuukauden aikana.

Kehysriihessä tuskin rukataan yritystukia

Mauri Pekkarisen (kesk.) johtaman yritystukityöryhmän työtä Sipilä kiitteli. Hän sanoi olevansa harmissaan siitä, ettei ryhmä päässyt sopuun Pekkarisen esityksestä, joka Sipilän mielestä olisi ollut hyväksyttävissä.

Pääministeri ei näe ongelmaa siinä, että työryhmässä oli mukana etujärjestöjen kuten EK:n, SAK:n ja MTK:n edustajia.

– Jos meillä on niin heikkoja kansanedustajia, että yrityselämän edustus siellä heidän kantoihinsa vaikuttaa, kyllä he ovat väärässä tehtävässä. Kansanedustajan pitää pystyä ajattelemaan itsenäisesti, vaikka tulee painetta.

Sipilän mukaan on epätodennäköistä, että kehysriihessä päätettäisiin muutoksista yritystukiin.

– Itselläni on joitain ajatuksia siihen, mutta siitä pitäisi kaikkien hallituspuolueiden olla samaa mieltä.

STT

