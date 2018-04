SM-kultaa hiihtänyt Leena Nurmi yllätti itsensäkin

Hiihdon SM-kisojen ensimmäiset mitalit jaettiin Taivalkoskella naisten perinteisen tyylin sprintissä.

Finaalin jälkeen maalialueella tuuletteli todellinen yllätysnimi. Lempäälän Kisan Leena Nurmi pesi ennakkosuosikit ja otti ensimmäisen SM-kultansa 16 sadasosan erolla Krista Pärmäkoskeen. Loppukiritaistelussa joutuivat taipumaan myös pronssia napannut Aino-Kaisa Saarinen ja neljänneksi jäänyt Kerttu Niskanen.

– Ajattelin, että täydellisenä päivänä saan mitalin, mutta voittoon en uskonut, Nurmi äimisteli.

– Fiilis on epäuskoinen. Minulla oli kuitenkin hyvä päivä kaikin puolin, suksi oli hyvä ja taktiikkakin onnistui.

Kolmanneksi hiihtänyt Saarinen muistutti, että Nurmen hyvä esitys ei tullut yllätyksensä, vaikka kärkeen odotettiinkin muita nimiä.

– Perinteisen sprintissä Leena on tosi vahva eli ei se sinänsä ollut yllätys. Tämähän oli mainiota, loistavaa, Saarinen hymyili.

Nurmen kauden paras sijoitus maailmancupin sprinteissä on Rukan kisoista marraskuulta. Hänen sijoituksensa oli 33:s.

STT

Kuvat: