Soini: Syyrian hallinto näyttää olevan kaasuiskun takana – iskuissa johdonmukainen kaava

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) käsityksen mukaan Syyrian hallinto on Itä-Ghoutan lauantaisen kaasuiskun takana.

Soinin mukaan Syyrian kaasuiskuissa käytetty kaava on johdonmukainen ja toistuva. Syyrian taktiikka on iskeä kohteisiin siviiliuhreista piittaamatta, jotta viimeiset taistelijat poistuisivat ja kaupunki saataisiin haltuun, Soini sanoo STT:lle.

Näin on toimittu Aleppossa ja nyt Itä-Ghoutassa, ja seuraavana kohteena saattaa olla Idlibin kaupunki, sanoo Soini.

STT

Kuvat: