Soini: Unkarin vaalitulos aiheuttaa Brysselissä otsanahan kiristymistä – EU-suhde tuskin muuttuu

Unkarissa pääministeri Viktor Orban jatkaa kolmannella kaudellaan maahanmuuttokriittisen Fidesz-puolueen voitettua sunnuntaiset parlamenttivaalit. Puolue oli saanut 48,81 prosenttia äänistä, kun niistä oli laskettu lähes 98 prosenttia.

Puolue pitänee itsellään kahden kolmasosan enemmistön parlamentissa, joka antaa sille mahdollisuuden muuttaa maan perustuslakia.

EU:hun kriittisesti suhtautuva ja maahanmuuttoa sekä islamia kiihkeästi vastustava Orban on ollut pääministerinä yhtäjaksoisesti vuodesta 2010.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) ei usko, että Unkarin ja Euroopan Unionin suhde muuttuu olennaisesti Orbanin vaalivoiton myötä, vaikka Orban onkin ollut napit vastakkain EU:n kanssa muun muassa maahanmuuttokantojensa takia. Orban on esimerkiksi tyrmännyt EU:n asettamat turvapaikanhakijakiintiöt. Hän on myös ylistänyt Venäjän presidentti Vladimir Putinia.

– Vaalitulos aiheuttaa Brysselissä otsanahan kiristymistä, mutta tällaista demokratia on. Vaalit on käyty, eikä kukaan ole sanonut, etteivät ne olisi olleet rehelliset, Soini sanoo.

– En usko, että (Unkarin ja EU:n suhteisiin) on tulossa mitään isoa muutosta. Orban on tuttu mies EU:n pääkaupungissa, Soini lisää.

Äänestysprosentti oli Unkarin parlamenttivaaleissa noin 69, eli noin seitsemän prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 vaaleissa.

”Seuraavista EU-vaaleista tulee mielenkiintoinen näytös”

Soini sanoo, että Orbanin politiikkaa muistuttavia puolueita on liikkeellä Euroopassa enemmänkin.

– Seuraavat EU-vaalit ovat aika mielenkiintoinen näytös. EU:ssa on aika paljon ihmisiä, jotka haluavat nyt tietynlaista politiikkaa, Soini muotoilee.

Äärioikeistolaisen Jobbik-puolue sai vaaleissa 20 prosenttia annetuista äänistä, jonka vuoksi puolueen johtaja Gabor Vona erosi sunnuntai-iltana lupauksensa mukaisesti.

Freedom House -järjestön neuvonantaja Daniel Hegeduksen mukaan tulos antaa Orbanille vahvan mandaatin toimia kansainvälisellä tasolla.

– Se heittää myös synkän varjon tulevaisuuden ylle erityisesti, koska Orbanin asenne kriittistä kansalaisyhteiskuntaa kohtaan on varsin hyökkäävä, Hegedus toteaa.

