Somemiljardööri joutui puhutteluun

Yksi maailman rikkaimmista miehistä joutui puhuteltavaksi. Facebookin perustaja ja pääomistaja Mark Zuckerberg esiintyi tiistaina ja keskiviikkona USA:n senaatin kuulemistilaisuudessa nöyrästi ja pahoitteli yrityksensä toimintatapojen puutteellisuuksia. Zuckerberg pyysi anteeksi, ettei yrityksessä oltu tehty riittävästi töitä tietovuotojen, valeuutisten ja poliittisen manipuloinnin estämiseksi.

Eniten Zuckerberg vakuutti katuvansa sitä, ettei yrityksessä reagoitu riittävän nopeasti venäläisten harjoittamaan vaalivaikuttamiseen.

Senaatin edessä Zuckerberg lupasi useita parannuksia Facebookin tietoturvaan ja yhtiön tekevän kaikkensa manipulointiyritysten estämiseksi. Tähän on Zuckerbergin mukaan jo sisältynyt jo kymmenien tuhansien valetilien, vihapuheiden ja terroristisen sisällön poistamista Facebookista. Myös sovelluksien pääsyä dataan aiotaan rajoitetaan entistä tarkemmin.

Zuckerberg totesi jopa kannattavansa somen ”oikeanlaista” sääntelyä, mutta harkiten.

Zuckerberg myös puolusti luomaansa maailman suurinta sosiaalista mediaa sanomalla, että Facebook on antanut ihmisille voimakkaan työkalun, jonka avulla olla yhteydessä rakkaimpiinsa, saada äänensä kuuluville ja jossa on mahdollista rakentaa kaikenlaisia yhteisöjä.

Mutta riittävätkö Zuckerbergin vakuuttelut palauttamaan Facebookin maineen pelkästään kivana some-kanavana? Ainakaan suomalaisasiantuntijat eivät ole vakuuttuneita eivätkä usko, että ratkaisevia muutoksia on oikeasti tulossa.

Facebookin suosio säilynee kohusta huolimatta suurena. Tietovuotokohu ja yksityistietojen käyttö poliittiseen vaikuttamiseen on kuitenkin antanut kaikille internetin käyttäjille vakavan muistutuksen siitä, että internet ei ole pelkästään harmiton some-, viihde- ja tiedonhakuvaltaväylä. Käyttäjien on syytä muistaa oma vastuunsa ja se, mihin on suostunut liittyessään sovellukseen.

On toinen asia, kauanko skandaali pysyy miljardien nettisurffaajien mielissä. On joka tapauksessa varmaa, ettei FB-gate ole viimeinen tapaus, jossa internetin kautta saatuja tai varastettuja tietoja käytetään väärin.