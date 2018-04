Somerolaismiehelle pysyvä nautaeläinten pitokielto

Käräjäoikeus on määrännyt somerolaisen tilallisen pysyvään nautaeläinten pitokieltoon. Isännällä on huhtikuu aikaa luopua kuusikymmenpäisestä karjastaan. Edellinen samankaltainen tuomio tuli Somerolle vuosi sitten.

Oikeusrekisterikeskuksen mukaan eläintenpitokiellossa on tällä hetkellä nelisensataa suomalaista. Kiellot voivat koskea tiettyjä eläimiä tai eläimiä ylipäätään. Luvussa ovat mukana sekä tuotanto- että lemmikkieläimet.