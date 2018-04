Someron talous jatkuu vahvana

Someron kaupungin talous jatkuu edelleen vahvana, sillä maalaiskaupungin viime vuosi sujui taloudellisesti selvästi odotettua paremmin.

Viime vuodesta ennakoitiin Somerolle heikkoa, sillä talousarviossa varauduttiin yli kahden miljoonan euron alijäämään. Tilinpäätös on kuitenkin lähes neljä miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua parempi. Tulos näyttää 1,9 miljoonan euron ylijäämää.

Someron taloudessa iso merkitys on valtionosuuksilla, jota kaupunki sai viime vuonna yhteensä 25,97 miljoonaa euroa. Summa on lähes yhtä suuri kuin verotulot, joita Somerolle kertyi 27,2 miljoonaa euroa.

Talouden tärkeä mittari eli tulojen ja toimintamenojen erotuksesta kertova vuosikate nousi vuonna 2017 peräti 5,1 miljoonaan euroon. Luku on selvästi suurempi, mihin Somerolla on viimeisinä hyvinä vuosina totuttu.

Hyvään talouskehitykseen vaikutti erityisesti menojen pysyminen kurissa. Menot olivat 2,7 miljoonaa euroa pienemmät, mitä talousarviossa oli ennakoitu. Muun muassa palkkakulut ja sairaalamenot alittivat selvästi arvion.

Menot laskivat vuodesta 2016 noin 1,5 prosentilla. Laskuun vaikuttivat erityisesti erikoissairaanhoidon menojen lasku ja kilpailukykysopimukseen kuuluneet lomarahaleikkaukset.

Menokurin lisäksi Someron kaupungin tulosta paransivat ennakoitua paremmat tulot. Niin verotulot, valtionosuudet kuin toimintatuotot olivat arvioitua suuremmat.

Erityisellä ilolla Somerolla on tervehditty verotulojen kasvua. Vielä loppuvuodesta näytti siltä, että verotulot eivät nouse työttömyyden laskusta huolimatta. Lopulta tuloveroja saatiin kuitenkin puoli miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2016.

Verotulojen nousu antaa kaivatun myönteisen signaalin paikallisen talouden lähtemisestä kasvuun.

Hyvä tilinpäätös on Someron kaupungille erityisen iloinen uutinen juuri nyt, kun Kiiruun koulun rakentaminen on nostanut kaupungin velkamäärää. Viime vuoden vahvan talouskehityksen vuoksi lainaa tarvittiin arvioitua vähemmän.

Kunnat varautuvat myös parhaillaan sosiaali- ja terveystoimen uudistukseen, joka on mullistamassa koko kuntakenttää. Muutoksessa kunnan vahva talous on hyvä selkänoja.