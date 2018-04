Sotastrategian asiantuntija pitää Syyria-iskua tärkeänä signaalina vailla suurta käytännön vaikutusta

Yhdysvaltain, Britannian ja Ranskan yöllinen isku Syyriaan toteutettiin hyvin odotetun kaltaisella tavalla, arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja Jaakko Jäntti. Hänen mukaansa sekä iskun aikataulu että volyymi olivat odotetunlaisia.

– Kun Yhdysvallat ei iskenyt yksin, tässä meni ehkä hiukan pidempään. Kolmen maan poliittinen prosessi piti käydä läpi ja koordinoida yhteistoiminta. Suhteellisen nopea reagointi kuitenkin, Jäntti sanoi STT:lle.

– Iskun toteutus oli myös hyvin pitkälti odotetunkaltainen, eli volyymiltaan hiukan isompi kuin vuodentakainen isku, joka osoittautui riittämättömäksi. Nyt iskettiin lähes tuplamäärällä ohjuksia. Sen lisäksi iskettiin kolmeen kohteeseen viimevuotisen yhden sijaan. Tässä oli myös kolme maata mukana iskemässä yhden sijaan.

Jäntti näki iskun tärkeänä signaalina Syyrian presidentin Bashar al-Assadin hallinnolle siitä, ettei sotarikoksesta voi päästä seuraamuksitta.

Mielenkiintoisena havaintona Jäntti piti sitä, että julkisuuteen ei korostettu iskun massiivisuutta ja näyttävyyttä toisin kuin viime vuonna.

– Tämä on ehkä jopa järkevämpää viestintää tällä kertaa, koska sotilaalliselta kannalta tai Syyrian yleistilanteen kannaltahan tällä ei ole merkitystä. Siinä mielessä on turha sitä suuruutta kauheasti tuoda esille. Mutta tämä oli tärkeä signaali.

Venäjän ja USA:n yhteentörmäys vältettiin

Isku rajattiin kemiallisten aseiden tuotantoon ja varastointiin liittyviin kohteisiin. Jäntin mukaan iskujen tarkka rajaaminen kemiallisiin aseisiin lisää iskujen hyväksyttävyyttä. Syyrian mahdollisuuksiin valmistaa ja käyttää kemiallisia aseita iskulla tuskin on käytännön merkitystä.

Syyrialla ja Venäjällä on ollut useampi päivä aikaa valmistautua iskuun, minkä lisäksi kemiallisten aseiden käytön estäminen on muutenkin vaikeaa.

– Esimerkiksi kloorikaasu on myös siviilikäytössä oleva kaasu, jota on kohtuullisen helppo hankkia. Sen hankkimisen jäljittäminen on aika vaikeaa, ja sen käytön osoittaminen jälkeenpäin on hankalaa. Eli jatkossakin, jos halutaan, niitä voidaan tehdä riippumatta iskuista.

Syyria pyrki omalla ilmatorjunnallaan torjumaan lännen ohjuksia, Venäjä puolestaan ei aktivoinut omaa ilmatorjuntaansa. Jäntin mukaan tämänkaltaisen iskun torjuminen Syyrian kalustolla on hyvin vaikeaa.

Myönteisenä Jäntti näki sen, että välitön sotilaallinen reaktio Venäjältä näyttäisi jäävän tulematta. Yhdysvallat ja Venäjä näyttävät onnistuneen käyttämään viestintäkanaviaan niin, että niiden asevoimien yhteentörmäykset on vältetty.

– Venäjä ei ensinnäkään ryhtynyt torjumaan tätä iskua. Venäjän uhkaukset vastaiskusta oli sidottu siihen, että venäläisille aiheutuu tappioita. Näin ei julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ole käynyt.

Venäjän ensireaktioissa isku on mainittu loukkaukseksi presidentti Vladimir Putinia kohtaan. Jäntin mukaan tällä mahdollistetaan se, että vastaus voi tulla myös poliittisella eikä sotilaallisella tasolla.

Presidentti Niinistö: keskusteluyhteyttä pidetty yllä rintamalinjojen yli.

Presidentti Sauli Niinistö sanoo uskovansa, että Venäjä pitää mahdolliset vastatoimensa harkittuina. Tilanteen kärjistyminen luo kuitenkin vaaraa konfliktin laajenemisesta, Niinistö sanoi antamassaan lausunnossa.

Presidentin mukaan viitteitä on olemassa siitä, että kovista julkisista puheenvuoroista huolimatta keskusteluyhteyttä on pidetty yllä rintamalinjojen yli. Vuoropuhelun vahvistaminen on nyt ensiarvoisen tärkeää, Niinistö huomauttaa.

Ulkoministeri Timo Soini sanoi Ylelle, että tilanteen kärjistymisen vaara on olemassa, koska Venäjä on ollut aktiivisesti Syyrian hallinnon tukena.

Soini pitää ilmeisenä, että Syyriassa on käytetty kemiallista asetta. Hänen mukaansa kyseessä on sotarikos, josta länsivaltojen oli rangaistava.

Aaltola: Ranskan ja Britannian mukanaolo odotettua

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola sanoo, että iskun rajaamisella kemiallisten aseiden käytön suitsimiseen on pyritty välttämään tilanteen eskaloituminen.

Yöllä Suomen aikaa tehtyjen iskujen kohteet olivat kemiallisten ja biologisten aseiden tutkimuskeskus, kemiallisten aineiden säilytyslaitos ja varasto, jossa oli kemiallisiin aseisiin liittyvää kalustoa. Isku oli vastaus Syyriassa tehtyyn epäiltyyn kaasuiskuun, josta Yhdysvallat, Britannia ja Ranska pitävät vastuussa Syyrian hallintoa.

– Oli hyvin odotettua, että Ranska ja Briannia olivat iskuissa mukana. Siinä oli tavallaan lännen status vaakalaudalla, jos mitään ei olisi tapahtunut. Haluttiin muistuttaa, että on olemassa rajoja, jotka myös (Syyrian presidentti Bashar) al-Assadin kaltaisen hallitsijan on otettava huomioon, Aaltola sanoo.

Aaltola uskoo, että jos al-Assadin hallinto ei käytä kemiallisia aseita, niin lännen iskut eivät tule todennäköisesti jatkumaan.

– Tässä oli selkeästi kyse rajojen osoittamisesta al-Assadille, Aaltola sanoo.

Iskuilla haluttiin Aaltolan mukaan samalla myös viestittää Venäjälle, että länsi on päättäväinen Syyria-asian suhteen.

– Eli toimittiin Venäjän tahdosta huolimatta.

Venäjän reaktio iskuihin on Aaltolan mukaan vielä kysymysmerkki.

– Venäjän reaktiot ovat kiivaita ja voimakkaita, mutta pääsääntöisesti retorisia eli puheiden tasolla. Venäjä on saanut nyt näpäytyksen, ja Venäjä valitsee ajan ja paikan, milloin se näpäyttää takaisin.

Aaltolan mukaan iskun seurauksia on vielä vaikea arvioida monen epävarmuustekijän takia. Ratkaisevaa muun muassa on, kuinka al-Assadin hallinto, Venäjä ja Iran reagoivat.

Aaltola sanoo myös, että suurvaltasuhteet eivät ole olleet näin huonossa jamassa pitkään aikaan. Hänen mukaansa vastaavanlaista suoraa sotilaallisen yhteenoton riskiä ei ollut edes kylmän sodan aikana.

Aaltolan mukaan isku syventää lännen ja Venäjän välirikkoa.

– Huolestuttava tilanne, ei tätä iskulla ratkaista, Aaltola sanoo.

