Soten valinnanvapautta kokeilevat pilotit alkavat näkyä ihmisten arjessa loppuvuonna, jos eduskunta hyväksyy lait

Kaikki Suomen 18 maakuntaa ovat hakeneet mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta kokeileviin pilotteihin. Piloteilla testataan, miten valinnanvapaus käytännössä toimii. Sosiaali- ja terveysministeriö valitsee pilotteihin hyväksytyt alueet ja päättää niiden rahoituksesta huhtikuun loppuun mennessä.

Hakemusten loppusumma on yhteensä lähes 300 miljoonaa euroa, kun valtion talousarviossa pilottien toteuttamiseen varataan yhteensä 100 miljoonaa euroa vuosille 2018-2021. Sote-uudistukseen liittyvää valinnanvapautta on tarkoitus pilotoida osassa maata jo syksyllä, jos eduskunta hyväksyy lait kesällä.

Piloteissa kokeillaan muun muassa sote-keskuksen valitsemista, palvelujen yhteensovittamista, asiakasseteleitä ja henkilökohtaista budjettia. Valinta tehdään Omakanta-palvelussa.

– Piloteista saatavaa tietoa on mahdollista hyödyntää, kun palveluja kehitetään ja valinnanvapaus laajenee vaiheittain koko maahan, hankepäällikkö Hanna Varis Kelasta on kertonut.

Asukkaille tiedotetaan valintamahdollisuuksista

Konkreettisesti pilotit alkavat Kelan mukaan näkyä ihmisten arjessa loppuvuonna 2018, jos ne toteutetaan. Esimerkiksi sote-keskus-piloteissa asiakas voi valita vapaasti haluamansa palveluntuottajan alueella toimivien hyväksyttyjen tuottajien joukosta. Asiakas voi myös vaihtaa palveluntuottajaa.

Pilottialueiden asukkaille tiedotetaan valintamahdollisuuksista ennen pilottien alkamista.

Eduskunta käsittelee maakunta- ja sote-uudistuksen lakeja keväällä, ja sen on tarkoitus hyväksyä lait touko-kesäkuussa. Valinnanvapauspilotit toteutetaan uuden valinnanvapausmallin mukaan heinäkuun alusta alkaen, jos kaikki menee hallituksen kaavailemalla tavalla.

