Stora Enson ennakoitua parempi alkuvuosi sinkautti kurssin nousuun

Metsäyhtiö Stora Enso on antanut myönteisen tulosvaroituksen. Yhtiö kertoo, että sen tammi-maaliskuun operatiivinen liiketulos oli noin 369 miljoonaa euroa, selvästi aiempia näkymiä korkeampi.

Tulostieto sai pörssissä myönteisen vastaanoton ja Stora Enson vaihdetumpi R-osake oli pian kaupankäynnin alettua reilun viiden prosentin nousussa.

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa, mikä on lähellä viime vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihtoa. Yhtiö ennakoi aiemmin, että alkuvuoden tulos olisi ”jonkin verran” korkeampi kuin edellisen neljänneksen 280 miljoonaa euroa.

Odotettua paremman tuloksen taustalla ovat yhtiön mukaan hyvät hinnat sekä paperin valmistuksessa että aaltopahvin raaka-aineessa. Kuluttajapakkauskartonkien valmistus Euroopan tehtailla on ollut aiempaa suurempaa, ja yhtiön operatiivinen suorituskyky jatkui vahvana.

Stora Enso ennakoi nyt, että toisen neljänneksen liikevaihto on samalla tasolla tai hieman suurempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan olevan samalla tasolla tai hieman pienempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

Stora Enso julkistaa tammi-maaliskuun osavuosikatsauksensa kahden viikon kuluttua, perjantaina 27. huhtikuuta.

STT

Kuvat: