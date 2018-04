Suomen Pankin pääjohtajaksi 10 hakijaa – joukossa Olli Rehn ja Juhana Vartiainen

Suomen Pankin pääjohtajan virkaan hakee yhteensä kymmenen ihmistä. Joukossa ovat Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Olli Rehn, kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) sekä Euroopan keskuspankin pankkivalvontaelimen jäsen Pentti Hakkarainen.

Hakkarainen on entinen Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja. Hänen toimikautensa päättyi viime vuoden helmikuussa, jolloin Rehn nousi hänen seuraajakseen.

Lisäksi paikkaa hakevat filosofian tohtori Markku Akkanen, Timo Laukola, EU:n kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja Timo Löyttyniemi sekä vakuutusasiantuntija Mikko Tuomi, diplomi-insinööri Hannu Avela, kalakauppias Risto Nurkkala ja yrittäjä Juha Peltoniemi.

Pankkivaltuusto käy nyt läpi hakemukset ja järjestää haastattelut, minkä jälkeen se tekee esityksen seuraavasta pääjohtajasta. Pankkivaltuuston puheenjohtaja Matti Vanhanen sanoo STT:lle, että esitys annetaan kokouksessa 27. huhtikuuta. Lopullisen päätöksen tekee presidentti.

Kelpoisuusvaatimuksena pääjohtajan virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys rahatalouteen tai rahoitustoimintaan. Lisäksi johtamistaitoa ja -kokemusta edellytetään.

Paikka vapautuu Erkki Liikaselta

Rehn kertoi jo reilu viikko sitten hakevansa pääjohtajan tehtävää.

– Motivaatio on korkealla jatkaa työtä kestävän kasvun ja talouden vakauden puolesta, Rehn sanoi silloin sähköpostiviestissään STT:lle.

Suomen Pankin pääjohtajan paikka vapautuu Erkki Liikaselta, joka jättää sen heinäkuussa. 67-vuotiaasta Liikasesta tuli pankin pääjohtaja vuonna 2004.

Tällä hetkellä hänellä on menossa toinen seitsenvuotinen toimikausi pankin johdossa.

Liikanen on noussut mahdolliseksi kompromissiehdokkaaksi Euroopan keskuspankin uuden pääjohtajan valinnassa, kirjoitti brittilehti Financial Times alkukuusta.

Liikanen ei kommentoinut spekulaatioita Financial Timesille.

– Olin pitkään aina liian nuori moneen tehtävään. Olisiko nyt tullut aika, että olen liian vanha? Ei, en aio sanoa mitään, annetaan olla, Liikanen sanoi.

