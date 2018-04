Suomen sijoitus lehdistönvapausindeksissä putosi toisena vuotena peräkkäin

Toimittajat ilman rajoja -järjestö on pudottanut Suomen lehdistönvapauden sijoitusta toisena vuotena peräkkäin. Viime vuonna kärkipaikalta kolmanneksi tippunut Suomi on nyt sijalla neljä.

Syynä on Puolustusvoimien Viestikoekeskukseen liittynyt tapaus, jossa lähdesuoja vaarantui poliisin takavarikoidessa toimituksellista aineistoa. Keskusrikospoliisi KRP teki niin sanotun erityisen kotietsinnän toimittajan kotiin joulukuussa sen jälkeen, kun Helsingin Sanomien Viestikoekeskus-uutisoinnista aloitettiin rikostutkinta.

Suomi piti vuodesta 2010 ykköspaikkaa vuosittaisessa lehdistönvapausindeksissä, kunnes viime vuonna tippui kolmanneksi. Järjestö kertoi tuolloin, että syynä oli pääministeri Juha Sipilän Yleen kohdistama painostus.

Nyt julkaistussa indeksissä viime vuonna Suomen edelle kiilanneet Norja ja Ruotsi pitävät edelleen kärkipaikkoja. Kolmantena on Alankomaat.

Tanska puolestaan putosi tämän vuoden indeksissä viisi sijaa alaspäin sijalle yhdeksän. Syynä on toimittaja Kim Wallin kuolema elokuussa 2017. Indeksin viimeisellä sijalla on edelleen Pohjois-Korea.

Poliitikkojen tiedotusvälineisiin kohdistama vihamielisyys nousussa myös Euroopassa

Toimittajat ilman rajoja -järjestö sanoo tiedotteessaan, että indeksin tuloksissa heijastuu kaikkialla päätään nostanut vihamielisyys toimittajia ja tiedotusvälineitä kohtaan. Järjestö sanoo, että monet poliittiset johtajat vastustavat tiedotusvälineitä avoimesti ja pyrkivät kyseenalaistamaan journalismin uskottavuutta.

– Tämä on uhka demokratialle, tiedotteessa sanotaan.

Järjestön mukaan poliitikkojen tiedotusvälineisiin kohdistama vihamielisyys on nousussa myös Euroopassa. Esimerkiksi tämän vuoden indeksin viiden eniten pudonneen maan joukossa on neljä Euroopan maata: Malta, Tshekki, Serbia ja Slovakia.

STT

