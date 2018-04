Suomessa on vallalla ennennäkemätön hotelli-investointien buumi – maahan halutaan entistä enemmän varakkaita ulkomaisia turisteja

Suomessa eletään parhaillaan kaikkien aikojen kylpylä- ja hotelli-investointien buumia, kertoo Matkailu- ja Ravintolapalvelujen MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi. Vuosina 2015-2020 jo rakennettuihin ja tulossa oleviin hotelleihin investoidaan Suomessa yli miljardi euroa.

– Tällaista (investointibuumia) ei ole ollut aikaisemmin. Uusia hotelleja on tulossa paitsi pääkaupunkiseudulle myös muualle.

Uusien lisäksi vanhoja hotelleja uusitaan ja laajennetaan.

Investoinnit nojaavat Lapin mukaan nimenomaan ulkomaalaisten kasvavaan Suomen-matkailuun, sillä kotimaan matkailu on kehittynyt huonosti kymmenen viime vuotta.

– Ulkomaalaisten matkailu Suomeen kasvaa hienosti. Suomi on ollut vuoden 2016 jälkeen vahvassa kasvussa, ja kasvu näyttäisi jatkuvan. Suomi on saanut paljon tunnustusta ja mainetta erinomaisena matkailumaana, Lappi sanoo.

Suomeen halutaan myös enemmän luksusturisteja, ja sitä varten matkailun asiantuntijat kyselevät maailmalla, mitä rikkaat matkailijat oikein haluavat.

– Meidän ei kannata pyrkiä siihen, mitä Arabiemiraateissa ja Intiassa itsellään on eli kärjistäen sanottuna kultaisia hanoja ja marmorisia kylpyammeita. Meillä vetää luonnon elämyksellinen luksus, kertoo kehittämisasiantuntija Liisa Renfors Visit Finlandista.

Luksusmatkailijat arvostavat etenkin hotellien palveluja. Renfors uskoo, että heidän mieleensä ovat myös tilavat hotellihuoneet.

– Esimerkiksi aivan tavallisetkin aasialaiset matkustajat ovat kommentoineet hotellihuoneiden pienuutta, Renfors sanoo.

