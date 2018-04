Suomi lähettää Hornetien seuraajista tarjouspyynnöt tällä viikolla

Suomi lähettää tällä viikolla tarjouspyynnöt Ilmavoimien Hornet-hävittäjien seuraajaehdokkaista, kertoo puolustusministeriö. Tarjouspyynnöt menevät Yhdysvaltain, Britannian, Ranskan ja Ruotsin hallitusten kautta viidelle valmistajalle.

Hornetien seuraajaksi ovat Yhdysvalloista ehdolla Boeing F/A-18 Super Hornet ja Lockheed Martin F-35. Euroopasta kilpailuun osallistuvat yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon, ranskalainen Dassault Rafale ja ruotsalainen Saab Gripen E.

Vastauksia nyt lähteviin tarjouspyyntöihin odotetaan ensi vuoden alkupuolella. Prosessi ei kuitenkaan siihen lopu vaan keskustelut Suomen ja valmistajien välillä jatkuvat. Tarjouskilpailuvaiheen aikana koneita on myös määrä testata Suomen oloissa.

Ilmavoimien uusi monitoimihävittäjä on määrä valita vuonna 2021. Hankinnan kustannusarvio on 7-10 miljardia euroa. Uudet koneet tulisivat vaiheittain käyttöön 2020-luvun jälkipuoliskolla.

