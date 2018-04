Suomi voitti cheerleadingin maailmanmestaruuden

Suomi voitti cheerleadingin naisten cheer-sarjan maailmanmestaruuden Yhdysvaltain Orlandossa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun naisten cheer-sarjan MM-kullan voitti joku muu maa kuin Yhdysvallat.

– Tätä on tavoiteltu monta vuotta. Viime vuonna näytettiin, että kyllä meistä olisi tähän ja tänä vuonna toistettiin taas. Kaksi hyvää ohjelmaa riitti tänä vuonna, naisten maajoukkueen valmentaja Maria Wahlroos sanoi Cheerleadingliiton tiedotteessa.

Viime vuonna naisten maajoukkue saavutti MM-hopean.

– Suomalaiselle cheerleadingille tämä merkitsee sitä, että nyt on kaikkien helppo uskoa, että se maailmanmestaruus on saavutettavissa. Toivottavasti muutkin sitä lähtevät tavoittelemaan. Saadaan lisää innokkaita maajoukkueurheilijoita ja nuorille unelmia, Wahlroos sanoi.

Tanssisarjassa Suomi sijoittui neljänneksi ja sekajoukkueiden sarjassa kuudenneksi.

STT

