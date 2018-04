Svenska Yle: Baletin Greven epäasiallinen käytös lakaistiin maton alle

Yksi kansallisbaletin taiteellisen johtajan Kenneth Greven käytöksestä valittanut tanssija kertoo olleensa henkilökohtaisesti yhteydessä talon johtoon jo vuonna 2011. Riina Laurila kertoo Svenska Ylelle, että asia lakaistiin tuolloin maton alle.

Silloinen pääjohtaja Päivi Kärkkäinen järjesti Ylen mukaan tapauksesta keskustelutilaisuuden.

Kärkkäinen on julkisuudessa antanut ymmärtää, että sai Greven käytöksestä vain nimettömiä yhteydenottoja, eikä siksi voinut puuttua tilanteeseen tarmokkaammin.

– Olin tyrmistynyt, kun luin Kärkkäisen väitteet vain nimettömistä yhteydenotoista. Ainakin minä otin asian esille nimelläni, Laurila sanoo Ylelle.

Tanssija kertoo, että hän oli kokenut baletin tunnelman epäasialliseksi ja syrjiväksi jo vuosien ajan. Laurilan mukaan hänen valituksensa ei kuitenkaan johtanut mihinkään.

Yle on pyytänyt Kärkkäiseltä kommenttia Laurilan kertomaan, mutta Kärkkäinen on ainoastaan toistanut näkemyksensä vuonna 2011 käydyistä keskusteluista. Kärkkäisen mukaan tuolloin katsottiin, että Greve ei olisi käyttäytynyt epäasiallisesti vaan että kyse oli normaalista työnjohdollisesta toiminnasta.

Greve siirrettiin syrjään esimiestehtävistä parisen viikkoa sitten. Päätös liittyi tanssijoiden esiin nostamaan Greven käytökseen.

Uusi pääjohtaja Gita Kadambi kertoi tuolloin, että tilanteesta oli keskusteltu avoimesti organisaation sisällä.

– Päätös esimiesroolista luopumisesta oli minun ja Greven yhteinen. Tämä on erittäin valitettava tilanne. Huolimatta tästä arvostamme edelleen Greven Kansallisbaletin hyväksi tekemää ansiokasta työtä, Kadambi kertoi maaliskuussa.

Greve pyysi samassa yhteydessä käytöstään anteeksi ja totesi, että oli ylittänyt rajansa johtajan asemassa.

Tanskalainen Greve on johtanut balettia vuodesta 2008. Hänen kautensa päättyy kesällä. Greven seuraajaksi on valittu ruotsalainen Madeleine Onne.

STT