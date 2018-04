Syyrian Itä-Ghoutasta alettiin evakuoida viimeisiä kapinallisia

Syyriassa on alettu evakuoida viimeisiä kapinallisia pääkaupunki Damaskoksen lähistöllä sijaitsevasta Itä-Ghoutasta. Taistelijoita sekä näiden perheitä kuljetettiin busseilla pois Itä-Ghoutan Doumasta.

Syyrian valtion uutistoimisto kertoi, että evakuoidut ovat matkalla Pohjois-Syyrian Jarabulusiin. Tuo alue on hallitusta vastustavien joukkojen valvonnassa.

Syyrian hallituksen liittolainen Venäjä julkisti eilen tiedon Itä-Ghoutaa koskevasta sopimuksesta. Sen mukaan kapinalliset poistuvat Itä-Ghoutan viimeisestä tukikohdastaan Doumasta Syyrian pohjoisosaan.

Itä-Ghoutan valtaamista on pidetty merkittävänä voittona presidentti Bashar al-Assadin hallinnolle. Venäjän tukemat Syyrian hallituksen joukot olivat hyökänneet ennen evakuointisopimusta Itä-Ghoutassa yhtäjaksoisesti kuusi viikkoa.

