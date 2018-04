Syyrian tapahtumat uhkaavat jo kansainvälistä rauhantilaa, varoittaa presidentti Niinistö

Viime päivien tapahtumat Syyriassa uhkaavat vaarantaa vakavasti myös kansainvälistä rauhantilaa, sanoo presidentti Sauli Niinistö antamassaan lausunnossa.

Niinistön mukaan sodan osapuolten on tärkeää selvittää viikonlopun tapahtumat pikaisesti ja perin pohjin. Neuvotteluratkaisu on ainoa tie tilanteen pysyvään rauhoittamiseen.

Suomi tuomitsee Niinistön mukaan jyrkästi kemiallisten aseiden käytön kaikissa tilanteissa. Presidentti viittaa Itä-Ghoutassa lauantaina tapahtuneeseen kaasuiskuun, jossa kuoli kymmeniä siviilejä.

Epäiltyä kaasuiskua on maanantaina seurannut ilmaisku Syyrian Tayfurin sotilaslentokentälle. Iskussa kuoli 14 sotilasta, joista osa on Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan Syyrian hallitusta tukevan Iranin joukkoja. Syyria ja sen liittolainen Venäjä syyttävät ilma-iskusta Israelia.

Soini: Kaasuiskuissa käytetty kaava johdonmukainen ja toistuva

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) käsityksen mukaan Syyrian hallinto on Itä-Ghoutan kaasuiskun takana. Soinin mukaan Syyrian kaasuiskuissa käytetty kaava on johdonmukainen ja toistuva. Syyrian taktiikka on iskeä kohteisiin siviiliuhreista piittaamatta, jotta viimeiset taistelijat poistuisivat ja kaupunki saataisiin haltuun, Soini sanoo STT:lle.

– Kaava on täysin johdonmukainen ja toistuva. Kyllä siinä hallinto ja hallinnon tuki on takana, Soini sanoo.

– Tässähän on ollut pidemmän aikaa nähtävissä heidän taktiikkansa, että kohteisiin isketään täysin säälimättä, valtavalla voimalla ja siviiliuhreista välittämättä.

Näin on toimittu Aleppossa ja nyt Itä-Ghoutassa, ja seuraavana kohteena saattaa olla Idlibin kaupunki, Soini arvioi.

”Eskalaation riski on todellinen”

Myös Soinin näkemyksen mukaan Syyrian sodassa on eskalaation riski.

– Sodassa on kuollut 500 000 ihmistä ja useat maat käyttävät Syyriaa taistelukenttänä. Heillä on siellä intressejä, aseita ja asekauppiaita. Kyllä tässä monen näköistä on meneillään.

Vaarana on myös se, että jos kansainvälinen yhteisö katsoo kemiallisten aseiden käyttöä sormien läpi, sitä alkaa tapahtua useammissa paikoissa, Soini muistuttaa.

– Syyrian sota on häpeä koko ihmiskunnalle ja kansainväliselle yhteisölle, joka ei ole pystynyt sotaa lopettamaan.

YK:n voimattomuus asiaan puuttumisessa johtuu siitä, että turvallisuusneuvostossa on maita, jotka veto-oikeudellaan estävät toimimasta, hän lisää.

– Avain ratkaisuun on suurvalloilla.

STT

Kuvat: