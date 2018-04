Syyrian hallituksen joukkojen tukikohtiin on isketty ohjuksin Syyrian Hamassa ja Aleppossa, kertoo Syyrian valtion uutistoimisto Sana. Se ei nimennyt ohjusiskujen tekijöitä.

Syyrian sotaa seuraava järjestö The Syrian Observatory of Human Rights vahvistaa, että alueella on laukaistu ohjuksia. Järjestö ei toistaiseksi ole tietoinen iskuissa mahdollisesti kuolleista tai loukkaantuneista, eikä se myöskään pystynyt nimeämään iskujen tekijöitä.

