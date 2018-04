”Syyriassa on käytetty kemiallisia aseita useita kertoja”- Epäilyt kaasuiskusta Damaskoksen lähellä eivät yllätä suomalaisasiantuntijaa – Trump tuomitsi iskun jyrkästi

Syyriassa epäillystä kaasuiskusta saadaan varmaa tietoa vasta, kun riippumattomat tutkijat pääsevät alueelle keräämään näytteitä. Todentaminen on mahdotonta ilman tulitaukoa, sanoo Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutin Verifinin johtaja, professori Paula Vanninen.

– Ilman tulitaukoa kukaan tutkija ei voi mennä hakemaan näytteitä. Tulitauon aikanakin se on äärimmäisen vaarallista, hengen uhallahan he sinne menevät, hän sanoo puhelinhaastattelussa.

Vanninen ei ota kantaa syyllisyyskysymyksiin, mutta epäilyt kloori- tai hermokaasuiskusta Damaskoksen lähellä eivät ole hänestä yllättäviä. Syyriassa on varmasti käytetty aiemmin muun muassa sariinia.

– Syyriassa on käytetty kemiallisia aseita ja useita kertoja. Tämä on todella tuomittavaa.

Trump tuomitsee jyrkästi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tuominnut jyrkin sanoin Syyriassa tehdyn epäillyn kemiallisen iskun. Trump kutsuu iskua järjettömäksi. Hänen mukaansa Venäjän presidentti Vladimir Putin, Venäjä ja Iran ovat vastuussa tuestaan Syyrian presidentille Bashar al-Assadille, jota Trump kutsuu tviitissään ”raakalaiseksi”.

Syyrian hallitus ja sen tukija Venäjä ovat sanoneet tiedon Douman kaasuiskusta olevan valhetta.

Yhdysvallat haluaa Syyrian presidentin liittolaiset vastuuseen, jos Itä-Ghoutassa on tehty kaasuisku. Yhdysvaltain ulkoministeriö arvostelee erityisesti Venäjää, koska se suojelee presidentti Bashar al-Assadin hallitusta eikä ole estänyt hyökkäyksiä.

Syyrian kapinallisalueilla toimivat ryhmittymät syyttävät asevoimia ilmaiskusta, jossa olisi käytetty kloorikaasua. Vahvistamattomien tietojen mukaan kuolleita on kymmeniä.

– Nämä tiedot, jos ne vahvistetaan, ovat kauhistuttavia ja vaativat välitöntä vastausta kansainväliseltä yhteisöltä, sanoo Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja Heather Nauert.

– Al-Assadin hallintoa ja sen tukijoita on pidettävä vastuuvelvollisina. Uudet hyökkäykset on estettävä.

Syyrian hallituksen mukaan tiedot kaasuiskusta ovat valhetta. Al-Assadin hallitusta on syytetty toistuvasti kemiallisten aseiden käytöstä, muun muassa sariini-iskusta vuosi sitten.

”Sadoilla on oireita”

Epäillystä kaasuiskusta Douman kaupunkiin kertoo muun muassa White Helmets – Valkoiset kypärät -järjestö.

– Seitsemänkymmentä ihmistä tukehtui kuoliaaksi, ja sadoilla on yhä oireita, kertoo järjestön johtaja Raed al-Saleh BBC:lle.

Myös amerikkalaistaustainen Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM) -järjestö kertoo 70 ihmisen kuolleen kemiallisessa iskussa Doumassa. Järjestön mukaan sadoilla ihmisillä on muun muassa voimakkaita iho- ja silmäoireita, jotka viittaavat altistumiseen kloorikaasulle. Uhreilla on raportoitu tulleen myös vaahtoa suusta, ja heidän on kerrottu kouristelleen.

Tiedot uhrien määrästä vaihtelevat. Guardian-lehden mukaan pelastustyöntekijät arvioivat, että kaasuiskussa kuolleita olisi runsaat 40.

– Hyökkäys tapahtui lähellä pommisuojaa, joten se levisi nopeasti ihmisiin, sanoo yksi pelastustyöntekijöistä.

Moukarointi jatkuu

Venäjä kiistää, että Damaskoksen lähellä olisi tehty kaasuisku. Venäjän mukaan alueelle voidaan lähettää venäläisiä asiantuntijoita osoittamaan syytökset perusteettomiksi.

– Olemme valmiita heti, kun Douma on vapautettu kapinallisten otteesta, lähettämään venäläisiä säteily-, kemiallisen ja biologisen puolustuksen asiantuntijoita kokoamaan aineistoa, joka todistaa nämä väitteet tekaistuiksi, sanoo kenraalimajuri Juri Jevtushenko uutistoimisto Tassin mukaan.

Venäjä on ilmoittanut tavoittelevansa sopimusta, joka lopettaisi taistelut Doumasta.

Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan Itä-Ghoutan moukarointi jatkui kuitenkin sunnuntaiaamuna. Viikonlopun iskuissa on kuollut yli 80 ihmistä, järjestö kertoo.

