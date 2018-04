Syyttäjä haluaa luovuttaa Puigdemontin Saksasta Espanjaan – jopa 25 vuoden tuomio uhkaa

Saksassa syyttäjä anoi tiistaina lupaa luovuttaa Katalonian syrjäytetty aluejohtaja Carles Puigdemont Espanjaan.

– Schleswig-Holsteinin osavaltion syyttäjäviranomainen on anonut korkeimmalta aluetuomioistuimelta pidätysmääräystä luovuttamista varten. Pidätysmääräys koskee Katalonian aiempaa aluejohtajaa Carles Puigdemontia, syyttäjä kirjoittaa tiedotteessa.

Saksan poliisi otti Puigdemontin kiinni sunnuntaina 25. maaliskuuta tämän saapuessa Tanskasta matkallaan Suomesta Belgiaan. Hän on istunut vangittuna siitä lähtien.

Aiemmin Deutsche Welle kirjoitti, että Puigdemontin asianajajan mukaan tämä ei aio pyytää turvapaikkaa Saksasta.

Espanja on antanut Puigdemontista kansainvälisen pidätysmääräyksen ja luovutuspyynnön syyttäen tätä muun muassa kapinan lietsomisesta.

Saksalaisviestimien mukaan luovutusluvan hakemista on hankaloittanut se, että kapinan lietsominen ei ole rikosnimike Saksassa. Syyttäjänvirasto totesi kuitenkin, että kapinan lietsominen vastaa sisällöltään Saksan rikoslaissa esiintyvää maanpetosta.

– Täten ei ole tarvetta sanantarkalle yhdenmukaisuudelle saksalaisessa ja espanjalaisessa rikoslainsäädännössä, syyttäjä toteaa.

Poistui Suomesta ennen kuin poliisi tavoitti

Puigdemont vieraili Suomessa pari päivää ennen kuin hänet otettiin kiinni Saksassa. Puigdemont saapui Suomeen eduskunnan Katalonia-ystävyysryhmän vieraana torstaina 22. maaliskuuta, ja hänen oli alun perin määrä olla täällä saman viikon lauantaihin asti. Hänen kerrottiin kuitenkin lähteneen Suomesta jo päivää aiemmin.

Puigdemont ehti poistua maasta ennen kuin Suomen poliisi tavoitti hänet.

Puigdemont voi saada Espanjassa jopa 25 vuoden vankeustuomion.

Hän on asunut lokakuusta lähtien omaehtoisessa maanpaossa Belgiassa.

STT

