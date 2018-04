Syyttäjä: Kymmeniä kiloja amfetamiinia matkasi lautalla Saksasta Suomeen auton rakenteissa

Pirkanmaan käräjäoikeudessa alettiin tiistaina puida mittavaa huumejuttua, jota poliisi on luonnehtinut yhdeksi Suomen kaikkien aikojen suurimmista. Jutussa on kyse epäillystä huumeiden salakuljetuksesta, välittämisestä ja hallussapidosta.

Syyttäjän mukaan Suomeen esimerkiksi tuotiin viime kesänä myyntitarkoituksessa Hollannista 30 kiloa amfetamiinia.

Syytettyinä huumerikoksista on 23 ihmistä, minkä lisäksi yhtä syytetään törkeästä rahanpesusta. Suurin osa syytetyistä on alle kolmikymppisiä miehiä.

Lasti purettiin autokorjaamolla

Syyttäjän mukaan viime kesänä hollantilaispariskunta salakuljetti 30 kilon amfetamiinierän Saksasta lautalla Suomeen saatuaan toimeksiannon: huume oli piilotettu auton rakenteisiin, ja matka jatkui Helsingistä Tampereelle. Huume purettiin auton rakenteista autokorjaamolla, syytteessä sanotaan.

Huume-erää säilytettiin syyttäjän mukaan asunnoissa Tampereella ja Helsingissä. Siitä takavarikoitiin viime lokakuussa esimerkiksi noin kahdeksan kiloa maastosta Pirkkalasta ja vajaa kilo Lielahtikeskuksesta. Poliisi on kertonut, että tämä noin kilo löytyi kätkettynä ostoskeskuksen vessaan Tampereen Lielahdessa. Se oli piilotettu lasipurkeissa kattolevyjen sisään.

Syyttäjän mukaan erittäin vaarallista huumetta on ollut suuri määrä ja teossa on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä.

Törkeästä rahanpesusta syytetty siirsi syyttäjän mukaan kymmeniätuhansia euroja huumekauppaan liittyviä rahoja ulkomaille viime heinäkuussa.

Osaa syytetyistä syytetään myös haarassa, jossa syyttäjän mukaan viime syksynä Suomeen tuotiin reilut 19 kiloa amfetamiinia. Myös tämä tuotiin Hollannista Saksan kautta. Epäillyt kuitenkin narahtivat, ja poliisi takavarikoi amfetamiinierän autosta Helsingissä Vuosaaren satamassa.

Vuosaaren käryn jälkeen poliisille kävi ilmi, että amfetamiinia oli salakuljetettu Pirkanmaalle jo kesällä.

Vyyhdessä liikkui syyttäjän mukaan paitsi amfetamiinia myös kokaiinia ja ekstaasia.

Eri mittaisia vankeustuomioita

Syyttäjä vaatii joukolle eri mittaisia vankeustuomioita. Kovin vaatimus on 13 vuotta vankeutta, kun yhdelle syyttäjä vaatii vähintään vuoden ehdollista. Useille syyttäjä vaatii vähintään kymmenen vuoden vankeusrangaistusta.

Enimmäkseen epäiltyjä syytetään törkeistä huumerikoksista. Rikosnimikkeinä ovat muun muassa huumausainerikos, törkeä huumausainerikos sekä avunanto törkeään huumausainerikokseen.

Osalle syytetyistä syyttäjä vaatii kovempaa rangaistusta sillä perusteella, että toiminta on ollut suunnitelmallista ja rikos on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.

Esitutkinnan aikana poliisi arvioi huumeiden katukauppa-arvoksi noin 2,8 miljoonaa euroa.

– Kyseessä on Pirkanmaan alueen kaikkien aikojen suurin huumejuttu, ja se on myös Suomen mittakaavassa suurimpien joukossa, sanoi rikoskomisario Jari Luoto Sisä-Suomen poliisista maaliskuun alussa.

Esitutkinnan aikana epäiltyjä oli lähes 40, joista osa oli Suomessa ja osa Hollannissa. Poliisin mukaan kansainvälinen yhteistyö oli merkittävässä asemassa jutun tutkinnassa.

STT

