Syyttäjä: Turun puukkoiskun tekijä mielsi palvelevansa Isiksen ideologiaa – syytetty pysyy raudoitettuna koko oikeudenkäynnin ajan

Syyttäjä on lukenut Turun joukkopuukotuksen oikeudenkäynnissä syytteet, jotka ovat tulleet julkiseksi jo aiemmin valmisteluistunnossa. Syyttäjän mukaan teot tehtiin terroristisessa tarkoituksessa muun muassa Abderrahman Bouananen tekemän julistuksen ja Isis-myönteisissä Telegram-ryhmissä julkaistun videon vuoksi sekä siksi, että mies on syyttäjän mukaan mieltänyt palvelevansa äärijärjestön ideologiaa ja tarkoitusta.

Oikeusistunnon aluksi päätettiin poikkeuksellisesti pitää syytetty raudoitettuna koko oikeuskäsittelyn ajan. Syynä on puheenjohtajan mukaan sekä syytetyn että muiden turvallisuus. Puolustus vastusti raudoitusta.

Puukkoiskun oikeuskäsittelyä käydään poikkeuksellisesti Turun vankilassa. Syytetty ei peittänyt kasvojaan istunnon alussa, jolloin media sai kuvata vankilan auditoriossa.

Syyttäjä vaatii Bouananelle rangaistusta kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.

Bouanane puukotti kuolettavasti kahta ihmistä ja haavoitti kahdeksaa Turun keskustassa viime elokuussa. Kuulusteluissa Bouanane kertoi, että hänen tarkoituksenaan oli tappaa yksi tai kaksi henkilöä. Oman käsityksensä mukaan hän oli torilla tekemässä terroritekoa, mutta puolustuksen mukaan teot eivät täytä lain tarkoittamaa terroristista tarkoitusta.

Mielentilatutkimuksen mukaan Bouanane on syyntakeinen eli toimi täydessä ymmärryksessä.

Syyttäjän käsityksen mukaan Turun puukkoiskulla on ollut tarkoitus aiheuttaa vakavaa pelkoa. Väestön keskuuteen olisi siis aiheutunut yleisesti perusteltua ja vakavaa pelkoa esimerkiksi siitä, että henki, terveys, vapaus, ruumiillinen koskemattomuus, omaisuus tai kotirauha on uhattuna.

Puolustuksen asianajaja Kaarle Gummerus perusteli puolustuksen näkemystä professori Martin Scheininin lausunnolla. Tiivistetysti lausunnossa kerrotaan, että mikä tahansa teräaseella tehty veriteko väestöjoukossa aiheuttaa pelkoa. Välittömien pelontunteiden aiheutuminen ei riitä sen mukaan terroriteoksi, vaan koko väestön tai tietyn etnisen ryhmän täytyisi kokea pelkoa.

Korjattu aiempaa uutista: Jutussa kerrottiin aiemmin oikean uhrimäärän lisäksi myös virheellinen maininta siitä, että puukottaja olisi haavoittanut kuutta. Haavoitettuja oli kahdeksan.

